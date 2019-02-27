Названы автомобили с наилучшей остаточной стоимостью в сегменте D

Эксперты «Автостата» провели исследование российского автомобильного рынка и составили рейтинг моделей в сегменте D, которые меньше всего теряет в цене спустя три года после покупки. Об этом говорится 27 февраля в сообщении аналитического агентства.

Для анализа использовалась цена новой машины в 2015 году, рассчитанная с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена ее перепродажи в 2018 году. Затем были рассчитаны индексы остаточной стоимости.

Согласно результатам исследования, меньше всего теряет в цене лифтбек Skoda Superb, который после трех лет эксплуатации сохраняет свою первоначальную стоимость на уровне 84,01%. Второе место в рейтинге занимает Mazda 6 — ее результат составляет 83,89%. Замыкает тройку лидеров седан Kia Optima с показателем 83,29%.

11 февраля стало известно, что по итогам 2018 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля массового сегмента в России составила 1 190 000 рублей, что на 10% выше аналогичного показателя 2017 года.