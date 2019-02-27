Включили заднюю: иностранный бизнес возвращается в Россию

Решение группы PSA вернуть на российский рынок автомобили Opel может стать сигналом для других иностранных брендов, которые в последние годы покинули РФ, считают опрошенные «Известиями» эксперты. В первую очередь это коснется потребительского сектора. PSA рассматривает несколько вариантов возвращения некогда популярной в нашей стране марки. Помимо импорта, не исключается использование производственной площадки в Калужской области, где сегодня собирают Peugeot и Citroеn. Opel, ушедшему из РФ в 2015 году, будет непросто вновь завоевать место на рынке — его нишу уже заняли другие компании.

С прицелом на Калугу

Французский автомобилестроительный концерн PSA (образован в результате слияния Peugeot и Citroen) рассматривает различные варианты возвращения на российский рынок марки Opel, сообщила «Известиям» пресс-секретарь PSA в России Лилия Мокроусова. Это может быть организация локальной сборки либо импорт автомобилей.

— Пока компания находится на этапе (финансовых) просчетов. Возвращение Opel в Россию связано с общей стратегией группы, направленной на вывод бренда на прибыльность, — сказала она.

Источник «Известий» в одной из профсоюзных организаций отметил, что сборка машин Opel будет осуществляться на расположенном под Калугой совместном предприятии группы PSA (владеет 70% акций) и японской Mitsubishi (30%). Сейчас там выпускают шесть моделей — Peugeot 408 и Citroen C4 Sedan, фургоны Citroen Jumpy и Peugeot Expert, а также микроавтобусы Peugeot Traveller, Citroеn SpaceTourer.

Менее вероятный вариант — оставшееся в Санкт-Петербурге сборочное производство после консервации площадки автоконцерна General Motors. Именно ему ранее принадлежал Opel.

опель Фото: TASS/DPA/Silas Stein

Сейчас калужская площадка проектной мощностью 125 тыс. автомобилей в год недозагружена, при этом петербургский завод в Шушарах «не входил в периметр сделки с General Motors» по покупке Opel, уточнила Лилия Мокроусова.

В Минпромторге, администрации Санкт-Петербурга и ТПП Калужской области на запросы «Известий» по поводу перспектив сборки Opel оперативно не ответили.

Замдиректора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов сказал «Известиям», что возвращение бренда в Россию может стать своеобразным индикатором повышения активности в потребительском секторе и положительным сигналом для других иностранных компаний.

— В 2019 году тенденция роста российской экономики продолжится. Несмотря на слабый рост в целом, корпоративные доходы увеличиваются за счет эффекта слабого рубля и относительно высоких нефтяных цен. Балансовые прибыли в прошлом году выросли на 30%, хотя ВВП — всего на 2,3%. Это, в свою очередь, будет стимулировать потребление товаров, — отметил он.

Валерий Миронов добавил, что автопром — один из самых быстрорастущих секторов отечественной экономики в последние два года.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов отметил, что российский авторынок — один из самых больших в Европе, а уровень автомобилизации невысокий. Он согласен, что решение PSA может мотивировать и другие крупные концерны, например, Fiat Chrysler, у которого нет своей сборки в России.

Представитель Fiat Chrysler (FCA) в РФ не стал отвечать на вопрос «Известий» о возможной локализации производства в стране. Он отметил, что такие решения — глобальный проект, который комментирует только головная штаб-квартира компании.

Не обещал, но вернулся

Решение о возвращении Opel в РФ было принято на уровне высшего руководства PSA — об этом объявил глава правления группы Карлос Таварес.

Машины Opel не поставляются на наш рынок с 2015 года. Решение свернуть свою деятельность в сегменте недорогих авто решил американский концерн General Motors (GM). Было остановлено производство в Санкт-Петербурге, а также на мощностях «Автотора» в Калининграде и Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.

В GM объясняли уход с российского рынка сокращением продаж из-за сложной экономической ситуации в нашей стране. Но эксперты называли уход политическим — сворачивание производства американской корпорации произошло после обострения отношений с США из-за вхождения Крыма в состав РФ.

опель Линия сборки нового автомобиля Opel Astra на заводе «Дженерал Моторз Авто» Фото: ТАСС/Вадим Жернов

До того момента дела у Opel в России шли не так уж плохо: по итогам 2012 года было продано 82,2 тыс. машин, в 2013 году — 81,4 тыс., правда, уже в 2014-м — 65 тыс., уточнили «Известиям» в «Автостате». Марка держалась недалеко от первой десятки самых продаваемых в России легковых автомобилей.

В марте 2017 года GM договорился о продаже группе PSA своих европейских активов за $1,8 млрд. В результате сделки под контроль Peugeot–Citroen перешло подразделение Opel/Vauxhall.

Недалеко ушли

Opel был не единственным, кто ушел с российского рынка. С 2013–2014 годов его по разным причинам покинуло немало крупных иностранных компаний. Но некоторые уже вернулись.

В 2014 году ритейлер River Island (одежда) свернул свое развитие в России. Отечественный рынок стал непривлекательным для бренда в стационарных магазинах из-за значительных скачков курса валюты. Но через год бренд возобновил свою работу. Правда, только в интернете на базе компании Lamoda.

В 2015 году закрыл свои офисы в России Munich Re — один из самых крупных мировых перестраховщиков. Тогда же производитель телефонов BlackBerry решил работать с РФ только через дистрибуторов.

одежда Фото: TACC/Сергей Бобылев

Одной из самых заметных потерь последних лет стал уход бренда одежды Mexx в июле 2017 года. Эксперты говорили, что проблемой бренда стало позиционирование: молодежь Mexx привлечь так и не смог.

В 2017 году из России также ушла британская сеть бижутерии и аксессуаров Accessorize.

В тот же период американский сервис аренды автомобилей Hertz также прекратил работу в России. В качестве возможных причин на рынке называлось активное развитие каршеринговых сервисов, с которыми Hertz не смог конкурировать. Но уже в июне 2018 года перед ЧМ-2018 компания сообщила о возобновлении деятельности в нашей стране совместно с новым франчайзинговым партнером.

Наследие американцев

Opel, судя по всему, пока еще не вел предметных переговоров с крупнейшими российскими автодилерами о своем присутствии в стране.

— У нас нет информации по этому поводу, возможно, велись переговоры на уровне отдельных дилеров, — сказал «Известиям» глава Российского объединения автодилеров (РОАД) Олег Мосеев.

По его мнению, с одной стороны, нужно договариваться с бывшими дилерами Opel, которые умеют работать с этой маркой, знают ее и имеют лояльную аудиторию. Но с другой, у PSA есть и свои дилеры марок Citroen и Peugeot.

Эксперт считает, что вернуть долю на рынке бренду будет крайне тяжело — она уже занята другими игроками. Кроме того, PSA придется серьезно потратиться на маркетинг.

пежо Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Yui Mok

Представитель дилера «Автомир» сказал «Известиям», что группа PSA к ним не обращалась, но дилер готов рассмотреть такие предложения. В «Авилоне» также заявили, что заинтересованы в расширении портфеля, но для принятия решения необходимо проанализировать потенциал бренда.

Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин сказал «Известиям», что ГК заинтересована в дилерстве Opel и рассмотрит эту возможность после того, как компания объявит условия соглашений. Топ-менеджер подчеркнул, что для прибыльности марки каждый дилерский центр должен продавать не менее 1 тыс. автомобилей в год.

Opel, вероятно, попытается включить в российскую линейку свою самую популярную модель — Astra, а также сделает ставку на крупнейший в РФ сегмент SUV (кроссоверы и внедорожники), предположил представитель «Автостата» Азат Тимерханов. Основными конкурентами Opel Astra в России станут Škoda Octavia, Ford Focus, Kia Ceed, Kia Cerato.

Но представитель одной из крупных дилерских компаний сказал «Известиям», что PSA сможет направлять на российский рынок не все модели из-за ограничений в рамках сделки с GM. Скорее всего, автопроизводитель начнет поставки в РФ с кроссоверов Grandland X и фургона Combo.