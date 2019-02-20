Прямой эфир

В России начались продажи обновленного кроссовера Suzuki Vitara

0
Фото: Suzuki
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японская компания Suzuki начинает продажи на российском рынке обновленного кроссовера Suzuki Vitara. Стоимость автомобиля стартует с отметки в 1 059 000 рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем 20 февраля в распоряжение «Известий».

Автомобиль получил множество заметных обновлений экстерьера и интерьера. Так, модель оснащается теперь светодиодными фарами и задними фонарями. Кроме того, у модели изменилась решетка радиатора.

В салоне, на передней панели, появилась мягкая накладка. В центре приборной панели расположен 7-дюймовый сенсорный дисплей с множеством функций, включая аудиосистему, беспроводное подключение телефона, навигацию и интеграцию смартфона с Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink.

Обновленный кроссовер Suzuki Vitara представлен как в полноприводной, так и в переднеприводной версиях. Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем с отдачей в 117 л.с., а также турбированным агрегатом мощностью 140 л.с. Оба мотора работают в паре с автоматической 6-ступенчатой КПП Aisin, также на выбор предлагается 5-ступенчатая механика.

В стандартной комплектации GL уже доступны 7 подушек безопасности, USB-разъем и система помощи при трогании на подъеме.

14 февраля сообщалось, что тайваньская компания Luxgen планирует выпустить новый среднеразмерный кроссовер URX. Автомобиль будет отличаться фирменным дизайном, который впоследствии планируется распространить и на другие модели марки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«GM-АвтоВАЗ» опубликовал цены на Chevrolet Niva 2019 модельного года
Renault официально представил обновленный Duster

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017