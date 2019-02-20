В России начались продажи обновленного кроссовера Suzuki Vitara

Японская компания Suzuki начинает продажи на российском рынке обновленного кроссовера Suzuki Vitara. Стоимость автомобиля стартует с отметки в 1 059 000 рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем 20 февраля в распоряжение «Известий».

Автомобиль получил множество заметных обновлений экстерьера и интерьера. Так, модель оснащается теперь светодиодными фарами и задними фонарями. Кроме того, у модели изменилась решетка радиатора.

В салоне, на передней панели, появилась мягкая накладка. В центре приборной панели расположен 7-дюймовый сенсорный дисплей с множеством функций, включая аудиосистему, беспроводное подключение телефона, навигацию и интеграцию смартфона с Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink.

Обновленный кроссовер Suzuki Vitara представлен как в полноприводной, так и в переднеприводной версиях. Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем с отдачей в 117 л.с., а также турбированным агрегатом мощностью 140 л.с. Оба мотора работают в паре с автоматической 6-ступенчатой КПП Aisin, также на выбор предлагается 5-ступенчатая механика.

В стандартной комплектации GL уже доступны 7 подушек безопасности, USB-разъем и система помощи при трогании на подъеме.

14 февраля сообщалось, что тайваньская компания Luxgen планирует выпустить новый среднеразмерный кроссовер URX. Автомобиль будет отличаться фирменным дизайном, который впоследствии планируется распространить и на другие модели марки.