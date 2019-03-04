В России предложили штрафовать за проезд под знак экологической зоны

Министерство транспорта России подготовило проект «дорожной карты» по введению зон, в которые будет запрещено въезжать транспортным средствам с «низким экологическим классом». Нарушение нового правила будет грозить водителям штрафом.

По данным газеты «Коммерсантъ», вице-премьер Максим Акимов уже поручил ряду ведомств подготовить «дорожную карту» к 4 марта. В Минтрансе журналистам рассказали, что документ уже подготовлен и направлен на согласование в другие ведомства.

Отмечается, что нововведение коснется в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга. Власти этих городов должны будут сами определить, в каких районах и от какого вида транспортных средств наносится максимальный ущерб экологии.

Журналисты подчеркнули, что указатель «экологически чистая зона» был введен в ПДД в июле 2018 года, однако до сих пор нигде не применялся. Планируется, что поправки к КоАП будут разработаны МВД и Минтрансом к октябрю.

В конце января Совет по правам человека (СПЧ) выступил с инициативой создать в Москве зоны с ограниченным въездом для автомобилей низких экологических классов. В городе предлагается выделить места, куда будет запрещен въезд для транспорта классов 0, 1, 2 и 3. В мэрии столицы поддержали этот проект и отметили, что правительство уже приняло ряд мер для решения экологической проблемы.