Названа дата премьеры электрического кроссовера Tesla Model Y

Новый электрический кроссовер Tesla Model Y будет представлен 14 марта в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе (США). Об этом 3 марта в своем Twitter-аккаунте сообщил предприниматель Илон Маск. При этом он отметил, что автомобиль окажется на 10% больше и на 10% дороже электрокара Model 3.

По некоторым данным, кроссовер Tesla Model Y построен на платформе модели Model 3, а некоторые технические и стилистические решения позаимствованы у электрокара Model X.

В движение Tesla Model Y будут приводить два электромотора. Не исключено, что автомобиль получит салон с тремя рядами сидений.

Ранее стало известно, что электромобили Tesla получат новую систему безопасности Sentry Mode, одной из функций которой станет проигрывание произведения Иоганна Себастьяна Баха «Токката и фуга ре минор» в случае попытки угона машины.

18 февраля сообщалось, что Tesla собирается уволить 7% штатных сотрудников в связи с оптимизацией бизнеса и сокращением издержек.