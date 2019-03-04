Прямой эфир

Названа дата премьеры электрического кроссовера Tesla Model Y

0
Фото: Tesla
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый электрический кроссовер Tesla Model Y будет представлен 14 марта в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе (США). Об этом 3 марта в своем Twitter-аккаунте сообщил предприниматель Илон Маск. При этом он отметил, что автомобиль окажется на 10% больше и на 10% дороже электрокара Model 3.

По некоторым данным, кроссовер Tesla Model Y построен на платформе модели Model 3, а некоторые технические и стилистические решения позаимствованы у электрокара Model X.

В движение Tesla Model Y будут приводить два электромотора. Не исключено, что автомобиль получит салон с тремя рядами сидений.

Ранее стало известно, что электромобили Tesla получат новую систему безопасности Sentry Mode, одной из функций которой станет проигрывание произведения Иоганна Себастьяна Баха «Токката и фуга ре минор» в случае попытки угона машины.

18 февраля сообщалось, что Tesla собирается уволить 7% штатных сотрудников в связи с оптимизацией бизнеса и сокращением издержек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Audi Q8 с мощным дизелем появился у российских дилеров
Chery объявила цены на новый кроссовер Tiggo 7

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017