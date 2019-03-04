Chery объявила цены на новый кроссовер Tiggo 7

Китайская компания Chery опубликовала на своем официальном сайте цены и комплектации на новую модель Tiggo 7. В России кроссовер будет предлагаться в трех комплектация: Sport, Luxury и Elite. Стоимость автомобиля в зависимости от версии составит от 999 900 рублей до 1 169 900 рублей.

Новинка разработана международной командой CTCS (Chery Technical Center Shanghai) на базе прототипа концепт-кара TX. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4432 мм, 1837 мм и 1670 мм. Колесная база — 2650 мм. Автомобиль получил независимую переднюю подвеску «Макферсон» и заднюю многорычажную подвеску.

Кроссовер Chery Tiggo 7 предлагается с 1,5-литровым бензиновым тубомотором мощностью 152 л.с. От 0 до 100 км/ч автомобиль с таким двигателем разгоняется за 10,3 с. Кроме того, машину можно заказать с 122-сильным силовым агрегатом объемом 2,0 л. Разгон до «сотни» такой версии составляет 11,7 с. Коробки передач — шестиступенчатая механическая и вариатор. Привод у кроссовера только передний.

Новый Chery Tiggo 7 комплектуется передними подушками безопасности водителя и пассажира, девятидюймовым сенсорным дисплеем, кондиционером, обогревом передних сидений, камерой заднего вида, задними парктрониками, системой помощи при экстренном торможении, функцией помощи при старте в гору и 18-дюймовыми легкосплавными дисками.

Топ-версия получила передние парковочные датчики, наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания, систему кругового обзора, передние боковые подушки безопасности, обогрев задних сидений, водительское сиденье с электрической регулировкой в шести направлениях, климат-контроль.

27 февраля сообщалось, что китайский автопроизводитель Chery выводит на российский рынок новый кроссовер Tiggo 4.