Прямой эфир

Названа самая популярная марка автомобилей на вторичном рынке

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В январе 2019 года на московском вторичном рынке было реализовано 16,7 тыс. легковых автомобилей. При этом самыми востребованными оказались машины марки Mercedes-Benz.

Новый автомобиль за старый: что такое потребительский терроризм
Автовладельцы нередко отсуживают у производителей миллионы за поломку подержанных машин

За первый месяц нового года жители столицы приобрели 1139 легковых автомобилей этого бренда. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Второе место по популярности заняла марка Volkswagen с результатом 1106 проданных машин. На третьем месте с показателем 1083 автомобилей расположился корейский бренд Kia. Четвертую строчку занимает отечественная Lada, объем реализации которой в январе 2019 года составил 1059 единиц. На пятом месте находится японская Toyota — 1018 машин.

В топ-10 вторичного рынка Москвы по итогам января этого года входят также: Hyundai (1005 шт.), Nissan (995 шт.), BMW (991 шт.), Ford (944 шт.), а также Skoda (659 шт.).

25 февраля стало известно, что в 2018 году россияне приобрели 406,6 тыс. новых легковых автомобилей корейских брендов, что на 20% больше, чем годом ранее. При этом фактически весь этот объем приходится на две марки — Kia и Hyundai, которые занимают около 24% отечественного рынка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты назвали марки автомобилей с самыми агрессивными водителями
Smart покажет в Женеве электрический кабриолет с желтой крышей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017