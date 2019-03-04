Названа самая популярная марка автомобилей на вторичном рынке

В январе 2019 года на московском вторичном рынке было реализовано 16,7 тыс. легковых автомобилей. При этом самыми востребованными оказались машины марки Mercedes-Benz.

За первый месяц нового года жители столицы приобрели 1139 легковых автомобилей этого бренда. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Второе место по популярности заняла марка Volkswagen с результатом 1106 проданных машин. На третьем месте с показателем 1083 автомобилей расположился корейский бренд Kia. Четвертую строчку занимает отечественная Lada, объем реализации которой в январе 2019 года составил 1059 единиц. На пятом месте находится японская Toyota — 1018 машин.

В топ-10 вторичного рынка Москвы по итогам января этого года входят также: Hyundai (1005 шт.), Nissan (995 шт.), BMW (991 шт.), Ford (944 шт.), а также Skoda (659 шт.).

25 февраля стало известно, что в 2018 году россияне приобрели 406,6 тыс. новых легковых автомобилей корейских брендов, что на 20% больше, чем годом ранее. При этом фактически весь этот объем приходится на две марки — Kia и Hyundai, которые занимают около 24% отечественного рынка.