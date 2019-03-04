Новый автомобиль за старый: что такое потребительский терроризм

Громкие судебные разбирательства водителей с автокомпаниями из-за неисправных машин стабильно вызывают широкий резонанс. Кому-то удается быстро отсудить десятки миллионов за подержанную иномарку, а кто-то годами разбирается с дилерами, отчаявшись отремонтировать отечественный внедорожник по гарантии. Крупные бренды страдают от популярных блогеров, вставших на сторону автовладельцев. «Известия» разбирались, существует ли потребительский терроризм, что грозит автокомпаниям за продажу неисправной машины и так ли им просто избежать ответственности.

Автомобиль не утюг

Дистрибьюторы и эксперты комитета автопроизводителей АЕБ считают, что российское законодательство способствует развитию «потребительского терроризма». Однако специалисты по защите прав потребителей наоборот уверяют: выиграть такой спор в суде покупателю практически невозможно. Дилеры и автопроизводители требуют изменения законодательства в области защиты прав потребителей. По их мнению, покупатели автомобилей — совершенно отдельная категория клиентов, для которой действующий сейчас ряд норм, в том числе по обмену, возврату и компенсации за неисправный товар, просто неприменим.

О том, что жесткие требования к автопроизводителям в итоге приводят к потребительскому терроризму, постоянно напоминает глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Об этом же недавно на форуме ForAuto заявил глава Российской ассоциации дилеров (РОАД) Олег Мосеев. По его словам, в текущем законодательстве нет такого понятия, как потеря товарной стоимости автомобиля и учет его амортизации. Получается, утверждают дилеры, автомобили ставят в ряд с такими же товарами, как, например, утюги или холодильники.

Снимок экрана 2019-02-11 в 13 Автомобили, как и любые другие товары, проходят испытание рынком. Некоторые исчезают из продажи, так и не найдя своего клиента из-за различных минусов, другие банально устаревают и теряют спрос. Основываясь на статистике компании «Автостат Инфо» о продажах новых авто в 2018 году, «Известия» подготовили список машин, которые в числе первых могут покинуть российский рынок. И открывает этот список своеобразный дедушка российского автопрома «УАЗ Хантер», не так далеко ушедший от культового «козлика» УАЗ-469. «Хантер» собирался на покой еще в 2015 году, и лишь исчезновение конкурентов из-за кризиса задержали «охотника» в строю. За год было продано 1,3 тыс. шт. (-31%). Цена: от 687 тыс. рублей Фото: www.uaz.ru 02_auto_BMW-2-Series_Coupe-2018-1600-0d Купе BMW 2-Series, безусловно, яркий драйверский автомобиль. Его компактные размеры ориентированы скорее на состоятельную молодежь, нежели на взрослую публику, предпочитающую вместительные модели. Проблема в том, что в России состоятельной молодежи не так много. В 2018 году таковых нашлось лишь 68 (-20%) человек. Шансы, что модель с такими продажами, оставят на рынке, невелики. Цена: от 1,95 млн рублей Фото: www.bmw.com 03_auto_2014-cadillac-cts-120jpg Спрос на модели Cadillac в России традиционно не был высок. А у седана CTS, призванного конкурировать с моделями BMW 5-series, Audi A6 и Mercedes-Benz E-Class, изначально шансов было немного. Можно спорить о дизайнерских просчетах американцев, упорно следующих своему угловатому стилю, о негибкой маркетинговой политике и прочем. Так или иначе, в прошлом году седан CTS выбрали всего 6 (-83,8%) покупателей, что уже констатирует утрату интереса клиентов к модели. Цена: от 2,8 млн рублей Фото: www.cadillac-russia.ru 04_auto_22 All-New Mondeo Российское будущее седана Ford Mondeo под большими сомнениями даже не потому, что европейский офис Ford объявил о масштабной реструктуризации своих производственных площадок в России. Дело в том, что в 2018 году эту машину купили всего лишь 1,9 тыс. (-24,8%) человек. Проблема усугубляется тем, что седан производится в России, а это ведет к необходимости планового углубления локализации. Американцы к такому повороту, похоже, не готовы. В США и Европе уже представлен обновленный седан Mondeo, но к нам эту машину даже не обещают привезти. Вероятность, что Mondeo в недалекой перспективе останется в России, мала. Цена: от 1,48 млн рублей Фото: www.ford.com 05_auto_DAa42WxW0AA9Nwt Потрафив российскому уху с названием модели Lifan Murman, китайцы, очевидно, рассчитывали на хороший спрос. Однако седан D-класса из Поднебесной с ценником за миллион оказался не ко двору в сегменте, где балом правят Toyota Camry, Kia Optima и Volkswagen Passat. Очевидно, что 91 (+2,2%) гражданин, выбравший этот автомобиль в 2018 году, — это вовсе не тот спрос, на который рассчитывали китайцы. Рано или поздно машину выведут с рынка. Цена: 1,02 млн рублей Фото: www.lifan-car.ru 06_auto_b7a724dfd1daa6edd09eaaca1b30d8e4ff98bcee Седан Geely Emgrand — звезда региональных таксопарков. Увы, звезды имеют особенность падать, вот и у китайского автомобиля, судя по всему, хорошие времена прошли. В 2018 году его выбрали лишь 17 (-74%) человек. По всей видимости, дилеры распродают старые стоки. Тем временем в Китае уже давно подоспел сменщик Emgrand, но в Россию его не спешат привозить. Вероятно, не последнюю роль в этом играют плохие продажи. Цена: от 880 тыс. рублей Фото: www.geely-motors.com 07_auto_618f1a1s-1920 По известной поговорке, про модель Hawtai Boliger уже можно говорить только хорошее или молчать. В 2018 году купить это чудо китайского автопрома решило 72 (-32%) человека. Позиционируемый как люксовый кроссовер, Boliger даже не имеет полного привода. А за машину с дерматиновыми креслами, механической трансмиссией и оснащением из 1990-х годов китайцы просят сумму под миллион рублей. Ко всем прочему, у марки Hawtai нет внятного сервиса и регулярной поставки запчастей. Скорее тут стоит вопрос не столько об уходе модели, сколько об исчезновении самой компании. Цена: от 940 тыс. рублей Фото: www.hawtaimotor.ru 08_auto_jaguar-i-pace-exterior-hevcars-18 Первый электрокроссовер I-Pace от знаменитой английской марки Jaguar — машина, конечно, во многом революционная. Но только не для российских реалий, где электрозаправки сконцентрировались исключительно внутри МКАД, да и те закрыты владельцами бензиновых автомобилей. За прошедший год Jaguar I-Pace выбрали восемь россиян. Шансов, что ситуация вскоре изменится к лучшему, пока нет. Цена: от 6,25 млн рублей Фото: www.jaguar.ru 09_auto_03 Когда-то огромный внедорожник Cherokee был мощным брендом, который двигал всю марку Jeep вперед. Возможно, в США эта тенденция пока сохранилась, но Россия уже ушла вперед. В прошлом году этот автомобиль приобрели 57 человек. Что неудивительно, поскольку в базовой комплектации модель стоит свыше 2 млн рублей и при этом даже не имеет полного привода. Цена: от 2,26 млн рублей Фото: www.jeep-russia.ru 10_auto_Peugeot-2008-2017-1600-05 Проблема Peugeot 2008 настолько проста, что видна невооруженным глазом. В принципе неплохой паркетник В-класса вынужден конкурировать по цене с более именитыми и вместительными кроссоверами С-класса японских, корейских и немецких компаний. А всему причиной отсутствие локализации в России, что привело к высокой цене. И хотя продажи 2008 года выросли в прошлом году на 64%, аж до 103 штук, дальнейшие перспективы машины в России более чем туманны. Цена: от 1,48 млн рублей Фото: www.peugeot.com

Пробег и износ не учитываются при спорах

— Во всех развитых странах при пользовании автомобилями учитывается амортизация, — рассказал Мосеев «Известиям». — Так, если пользователь ездил на машине два года и с ней не было никаких проблем, а недостаток всплыл спустя время, клиент должен заплатить за время пользования машиной. На сумму, полученную в виде компенсации, можно выбрать аналогичный автомобиль на вторичном рынке, а не обогащаться за счет продавца или производителя, получая совершенно новую машину. У нас же покупателю, в случае выявления недостатков, полагается компенсация как за новый товар, а продавцу в случае несогласия сразу же добровольно расплатиться с клиентом приходится выплачивать огромную неустойку за каждый день разбирательств, что также стоит на пути противостояния с некоторыми недобропорядочными покупателями.

авто Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Однако, по словам Мосеева, несмотря на многочисленные обращения в Роспотребнадзор, ведомство не меняет своей позиции и не готово идти на изменение норм закона «О правах потребителей». Суды же, как он утверждает, в подавляющем числе случаев встают на сторону потребителей, которых считают менее защищенными законодательством, в то время как «именно производители и продавцы оказываются в куда менее выгодном положении».

«Ягуар» за 42 млн

В качестве примера Мосеев привел недавний скандальный случай с компанией Jaguar Land Rover, которую суд обязал выплатить покупателю почти 42 млн рублей за подержанный седан Jaguar XJ 2013 года, купленный в трейд-ин за 2,35 млн рублей.

Машина сломалась, и после того, как клиент доказал в суде, что не мог пользоваться ей более чем 40 дней, суд обязал производителя выплатить истцу стоимость нового автомобиля, моральный вред, все расходы на адвокатов. Также компанию обязали выплатить компенсацию за каждый день с момента отправки претензии в адрес компании, коих набежало 397: дело в том, что в суд покупатель обратился, когда прошло более года после завершения продолжительного ремонта.

авто Фото: Global Look Press/imago stock&people

Так в общей сложности производитель оказался должен 42 млн рублей. В компании тогда заявили, что такое решение суда привело к незаконному обогащению автовладельца. Представители общества защиты прав потребителей, напротив, назвали решение суда совершенно обоснованным. Однако Jaguar Land Rover добился его полной отмены в суде второй инстанции, что привело к негодованию правозащитников.

Патриот родного сервиса

Но есть и другие ситуации, когда автомобилисты, вынужденные тратить всё время на постоянный ремонт своих новых машин, все-таки отстаивают в судах свою позицию. Т ак произошло с жителем Твери, который в 2016 году купил внедорожник «УАЗ Патриот» за 1,022 млн рублей. За время срока действия гарантии автомобиль провел более чем 45 дней на станциях ТО: у «Патриота» отказывала электроника, не работали магнитола и датчики парковки, были проблемы с работой рулевого колеса, плохо открывались и закрывались двери и многое другое. Автомобилист обратился к продавцу с заявлением о расторжении договора купли-продажи.

Сергей Емельянов, специалист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Потребитель, приобретший автомобиль с неистекшим гарантийным сроком, в том числе и подержанный, имеет все права, с ним связанные. Сюда относится и право требовать от производителя или продавца возврата денег, в том числе в случае превышения срока гарантийного ремонта свыше 45 суток. Он также имеет право требовать компенсации разницы цены автомобиля на момент покупки и на момент удовлетворения его требований о возврате денег, в соответствии со ст. 24 Закона о правах потребителя. За отказ удовлетворения такого требования взыскивается неустойка — 1% за каждый день просрочки и штраф за отказ в удовлетворении отдельных требований потребителя в размере 50% от суммы, состоящей из стоимости автомобиля с компенсацией разницы цены и неустойки.

авто Фото: Global Look Press/Konstantin Kokoshkin/Russian Look

После того как экспертиза подтвердила все дефекты, производитель предложил клиенту компромиссное решение и частичное покрытие ущерба. Покупатель не согласился. Дело ушло в суд, который полностью встал на сторону клиента.

В итоге производителю пришлось не только компенсировать клиенту стоимость нового автомобиля — 1,146 млн рублей, но и выплатить компенсацию за проценты по кредиту, моральный вред, стоимость экспертизы, а также неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований клиента в размере 400 тыс. рублей и штраф 450 тыс. рублей за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.

Новый автомобиль вместо старого — незаконное обогащение

Многие автопроизводители, опрошенные «Известиями», возмещение стоимости нового автомобиля при поломке старого также называют способом «незаконного обогащения» для водителей. Так, по их словам, суды не хотят разбираться, что иногда модели с одинаковыми названиями могут иметь совершенно разные потребительские свойства по причине выпуска в разные годы.

— Чем современнее автомобиль, тем он дороже, технологичное, иногда общего у разных поколений — одно только название, но в судах не принимают во внимание ни экономических срезов по рынку, ни таблиц с ценами на аналогичные автомобилю с обнаруженными дефектами модели, — заявил представитель одной из компаний.

Блогеры: хайп и скандалы

Учитывая высокую популярность темы, скандальные разборки между автопроизводителями и покупателями стали освещать популярные блогеры. К примеру, Андрей Подшивалов, известный в интернете под псевдонимом Ярдрей, работает юристом и, специализируясь на спорах, связанных с автомобильной тематикой, часто снимает провокационные видеоролики, где указывает на технические проблемы у моделей известных производителей.

Он не щадит ни Audi, ни Lexus, ни Mercedes-Benz. На популярность роликов работают громкие, провокационные заголовки и конфликтное поведение блогера.

Впрочем, не все дела, в которых он участвует, так однозначны. Так, Подшивалов представлял в суде владелицу подержанного Infiniti Q50: у машины за 50 тыс. км пробега несколько раз ломался двигатель.

Фото: yardrey.ru Андрей Подшивалов

Суд первой инстанции принял во внимание результаты досудебной экспертизы, назвавшей причиной неисправности скрытый производственный дефект. И взыскал с компании «Арес Авто» денежные средства за проданный истице некачественный автомобиль, а также разницу с ценой сопоставимого товара, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф в пользу потребителя и судебные расходы.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда удовлетворила апелляцию и отменила решение нижестоящей инстанции. Выяснилось, что досудебную экспертизу проводило лицо, не имеющее квалификации судебного эксперта в сфере исследования технического состояния транспортных средств.

Кроме того, транспортное средство было предоставлено для новой судебной экспертизы с частично разобранным двигателем. В связи с чем не представлялось возможным достоверно установить причины выхода двигателя автомобиля из строя. Эксперт, привлеченный судом, в качестве вероятной причины выхода двигателя из строя назвал нарушение правил эксплуатации автомобиля потребителем.

01_auto_Skoda-Karoq-2018-1600-48 Прошедший 2018 год был щедр на автомобильные премьеры, не последнюю роль в этом сыграл Международный московский автосалон. Но и 2019 год обещает стать ярким по части автомобильных новинок. Для своих читателей «Известия» собрали десятку наиболее ярких и ожидаемых машин. И открывает ее Skoda Karoq — компактный чешский кроссовер, который можно охарактеризовать как более доступный Volkswagen Tiguan. Дело в том, что по технике это абсолютно синонимичные модели, а вот цена чешской машины обещает быть ниже на 150–200 тыс. рублей Фото: www.skoda-avto.ru 04_auto_BMW-X7-2019-1600-06 Полноразмерный ответ на штутгартский Mercedes-Benz GLS-Class и английский Range Rover долго зрел в недрах Баварии. Наконец компания BMW представила свой вариант «внедорожного лимузина», который получил индекс X7. Баварцы так долго выжидали, что теперь машина насквозь пропитана желанием превзойти конкурентов во всем. Начиная от размеров и заканчивая списком опций, X7 превосходит соперников. Даже третий ряд сидений в этой машине включен уже в базовую комплектацию. Увидеть машину у дилеров можно будет уже марте Фото: BMW 03_auto_Nissan-Qashqai-2018-1600-0e Запуск производства обновленного Nissan Qashqai состоялся в начале февраля на заводе японской компании в Санкт-Петербурге. Машина прежняя, но внешность посвежела, обновился салон, добавились новые электронные помощники. На выбор 140-сильная или 160-сильная версия турбомотора 1.3 DIG-T. Еще одна новинка — двухдисковый робот DCT вместо вариатора. В продаже машина появится в середине этой весны Фото: www.nissan.ru 02_auto_Renault-Arkana_Concept-2018-1600-02 Стильные купе-кроссоверы в России — пока что роскошь, доступная лишь для состоятельной публики. Однако этот сегмент очень перспективный и французы со свойственным им стремлением к демократизации роскоши и буржуазных благ создали модель Renault Arkana. В массовом среднеценовом сегменте С+ — это первый купе-кроссовер. У машины не будет ни одной общей кузовной детали c Kaptur или Duster, но стоит ожидать старые силовые агрегаты Renault и прочие знакомые детали салона Фото: www.renault.ru 05_auto_Toyota-RAV4-2019-1600-06 Новое поколение кроссовера Toyota RAV4 можно смело называть революционным. Если не по части техники, то по дизайну свежий «рафик» кардинально отличается от прежнего своими гранеными угловатыми формами. Получив модную модульную платформу, RAV4 сбросил вес и увеличил дорожный просвет, салон стал более вместительным за счет иной организации пространства. В России новинка появится ближе к середине года Фото: Toyota 06_auto_Kia-ProCeed-2019-1600-26 Пятидверный универсал с заниженной крышей сейчас модно именовать английским термином shooting brake, которым изначально англичане называли трехдверные универсалы. Так или иначе переосмысление этого типа кузова пришлось по душе автомобилистам. А у россиян теперь появится возможность приобщиться к этому термину в корейской интерпретации — модель Kia ProCeed выйдет на отечественный рынок до конца весны Фото: www.kia.ru 07_auto_lada_granta_cross_3 «АвтоВАЗ» в прошлом году обновил всё семейство Lada Granta, оставив внедорожную версию Cross на десерт. Правда, с десертом дело затянулось, предварительно месяцем выхода автомобиля на рынок назван июнь. Технически машина идентична остальным «Грантам» за исключением того, что вместе с кроссоверным обвесом на машинах этого семейства может дебютировать вариатор Jatco Фото: www.lada.ru 08_auto_Suzuki-Jimny-2019-1600-08 Премьера нового поколения Suzuki Jimni — это как раз за тот приятный случай, когда, казалось бы, за революционными изменениями на самом деле скрывается лишь мягкое точечное осовременивание автомобиля. Да, внешне машину не узнать — этакий Geländewagen на минимальных настройках, но внутри это всё тот же верный рамный внедорожник с неразрезными мостами и жестко подключаемым полным приводом. Премьера автомобиля состоится этой весной Фото: www.suzuki-motor.ruMazda 6 09_auto_Mazda-6-2018-1600-06 Седан Mazda 6 уже давно пытается отвоевать клиента на российском рынке у Toyota Camry. Автопроизводитель из Хиросимы в этой войне делает ставку на дизайн. Собственно, трижды рестайлинговый забег обновленной «шестерки» — это история про то, как японцы с помощью дизайнеров рассчитывают выйти в дамки. У дилеров автомобили появятся ближе к концу года Фото: www.mazda.ru 10_auto_Mitsubishi-L200-2020-1600-10 Пикап Mitsubishi L200 прошел горнило нового фирменного стиля и теперь, словно, копия внедорожника Pajero Sport. 5-ступенчатая автоматическая трансмиссия на обновленном пикапе уступила место новому 6-диапазанному автомату. Система полного привода получили внедорожные режимы «гравий», «грязь/снег», «песок», «горная местность». Первые машины появятся в автосалонах весной Фото: www.mitsubishi-motors.ru

Доказать правоту очень сложно

Эксперты по защите прав потребителей в отличие от дилеров и производителей, напротив, уверяют, что суды редко полностью удовлетворяют требования автовладельцев, столкнувшихся с некачественными машинами.

— Никто не хочет призывать ошибок, соглашаться с претензиями — проще отправить дело в суд, на рассмотрение которого в первой инстанции может уйти 6–8 месяцев, потом материалы могут уйти во вторую инстанцию и выше, суды растягиваются на годы — у корпорации на это есть ресурсы, а у простых людей — нет. Поэтому некоторые не выдерживают, обращаются к разным блогерам и те, хотя и перегибают порой палку, всё равно способствуют ускорению процесса рассмотрения жалоб, — рассказал «Известиям» адвокат Евгений Синькевич.

Адвокат отметил, что компании-ответчики часто стремятся доказать, что не получали письменных претензий. При этом иногда оказывается, что организации вовсе не обслуживаются в почтовых отделениях и доставить им письма иначе как курьером лично в руки невозможно.