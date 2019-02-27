Новый кроссовер Chery Tiggo 4 доступен для заказа

Китайский автопроизводитель Chery выводит на российский рынок новый кроссовер Tiggo 4. Об этом говорится в официальном сообщении, оказавшемся в распоряжении «Известий» 27 февраля.

Автомобиль построен на платформе T1X. Длина, ширина и высота модели составляет 4 298 мм, 1830 мм, и 1647 мм соответственно. Колесная база — 2610 мм. Машина способна преодолевать брод глубиной до 600 мм. Новинка оснащается безальтернативным 122-сильным бензиновым двигателем объемом 2,0 л и вариатором.

В базовую комплектацию Chery Tiggo Comfort входит обогрев передних сидений, сигнализация, иммобилайзер, задние парковочные датчики, камера заднего вида с системой динамической разметки, система мониторинга давления и температуры в шинах, функция помощи при спуске с горы, система снижения вероятности опрокидывания, круиз-контроль, подушки безопасности. У дилеров марки такой автомобиль можно приобрести за 1 099 900 рублей.

Топовая комплектация Chery Tiggo Luxury дополнена кожаными сиденьями, 18-дюймовыми литыми дисками, запуском двигателя кнопкой, системой бесключевого доступа, электрорегулировкой водительского кресла в шести направлениях, цветным 4.8-дюймовым экраном бортового компьютера в панели приборов и шестью динамиками. Стоимость версии составит 1 199 000 рублей.

18 января стало известно, что весной этого года компания Cherу начнет продажи на российском рынке флагманского кроссовера Tiggo 7. Модель уже прошла сертификацию, а ее поставки будут осуществляться из Китая.