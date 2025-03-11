Силы ПВО уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом 11 марта сообщили в Минобороны РФ.
«91 БПЛА — над территорией Московской области, 126 БПЛА — над территорией Курской области, 38 БПЛА — над территорией Брянской области, 25 БПЛА — над территорией Белгородской области, 22 БПЛА — над территорией Рязанской области, 10 БПЛА — над территорией Калужской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Кроме этого, восемь дронов ликвидировали над Липецкой областью, столько же нейтрализовали над Орловской. Шесть беспилотников уничтожили над территорией Воронежской области и три БПЛА — над Нижегородской областью.
Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 69 сбитых беспилотниках, летевших на столицу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атак один человек погиб и трое ранены в Подмосковье.