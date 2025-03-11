В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 11 марта сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Также на прием и выпуск ВС временно закрыт московский аэропорт Внуково», — написал он в Telegram-канале.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что меры ввели по независящим от воздушной гавани причинам с 4:40.
11 марта на фоне атаки беспилотников на Москву и Подмосковье ограничения были введены также в Жуковском и Домодедово. Затронули меры и другие города: ограничения действуют в воздушной гавани Нижнего Новгорода и в аэропорту Туношна в Ярославской области.