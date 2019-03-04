Audi Q8 с мощным дизелем появился у российских дилеров

Российские дилеры компании Audi начинают продажи полноразмерного кроссовера Q8 с новым силовым агрегатом. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, оказавшемся 4 марта в распоряжении «Известий».

По данным автопроизводителя, теперь машина доступна с новым 3,0-литровым дизельным двигателем мощностью 249 л.с. От 0 до 100 км/ч кроссовер с таким мотором может разогнаться за 7,0 с. Максимальная скорость при этом ограничена электроникой на отметке 225 км/ч.

Уже в стандартном исполнении автомобиль оснащен фирменной системой полного привода quattro с ассиметричным динамическим распределением крутящего момента. Механический дифференциал передает крутящий момент на переднюю и заднюю оси в соотношении 40:60.

Кроме того, кроссовер предлагается с адаптивной пневматической подвеской с функцией регулировки жесткости амортизаторов. Также машина доступна с адаптивной пневмоподвеской S line, которая в зависимости от дорожной ситуации способна изменять дорожный просвет в пределах 90 мм.

В список стандартного оснащения Audi Q8 с новым дизельным двигателем входит светодиодная оптика, система выбора режимов движения audi drive select, ассистент предотвращения самопроизвольного движения, передние сиденья с электрической регулировкой (включая электрическую регулировку опоры поясничного отдела), система старт/стоп, индикатор падения давления в шинах, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира.

Стоимость автомобиля у российских дилеров Audi составляет 4 990 000 рублей.

21 февраля сообщалось, что компания Audi выпустила новую дизельную версию модели SQ5 TDI, которая станет альтернативой бензиновой модификации кроссовера.