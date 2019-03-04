Названы самые угоняемые автомобили в России

Эксперты «АльфаСтрахования» назвали самые угоняемые автомобили в России в 2018 году. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном 4 марта.

Так, самой популярной машиной у похитителей стал Cadillac Escalade. В процентном соотношении на долю этого внедорожника приходится 2,32% от всех угнанных автомобилей за прошлый год. Второе место занимает Lexus LX с результатом в 1,23%. На третьей позиции находится модель Jeep Grand Cherokee, на долю которой пришлось 0,87% угонов. Топ-5 замыкают бизнес-седан Toyota Camry с итогом в 0,58% и кроссовер Hyundai Santa Fe с показателем 0,48%.

По данным аналитического агентства «Автостат», самым популярным автомобилем на столичном рынке в 2018 году стала модель Kia Rio — ее приобрели более 13 тыс. жителей Москвы. Это на 6% больше, чем в 2017 году.

Вторым по популярности среди столичных жителей стал Volkswagen Polo с проданными 11,9 тыс. Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris, которых было реализовано 8,8 тыс.

22 февраля стало известно, что корейский автомобиль Kia Rio признан самой распространенной в России иномаркой по состоянию на начало 2019 года.