Семь с наклоном: немецкий кроссовер и магия больших чисел

Обычно португальская полиция просто так машину не останавливает, даже если на ней «подозрительные» российские номера. Однако номера были прикручены к Audi Q8 — и это стало причиной пристального интереса. Новый купе-кроссовер мало того, что только появился на дорогах, он еще и выглядит очень необычно. Что у есть у Q8, помимо яркой внешности, разбирались «Известия».

Происхождение вида

Мода давить крышей задних пассажиров началась с BMW X6, Mercedes со своим GLE Coupe фактически «списал» у конкурента — машины получились на удивление похожи. Audi долгое время относилась к купе-кроссоверам прохладно, флагманский Q7 предлагал простор, комфортный ход, практичность. Ценности бесспорные, но для некоторых слишком скучные.

ауди Габариты Audi Q8: 4986×1995×1705 мм, колесная база: 2995 мм Фото: Audi

В итоге немецкий производитель оказался в роли догоняющего и, более того, без шанса сказать по теме купе-кроссоверов что-то новое. Кроме того, на той же архитектуре MLB Evo концерн VW, помимо Q7, построил невероятные Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga. Не останется ли Audi Q8 в тени именитых родственников?

Экстремальная резкость

Кажется, критику «ку-седьмого» в Audi приняли близко к сердцу. Новый кроссовер — самая яркая и необычная модель немецкой марки. Передняя часть — пазл, собранный вокруг массивной рамки радиаторной решетки. Дизайнеры не боялись резких линий и острых углов.

Сложно сразу понять, где начинаются и где заканчиваются фары. Светодиодная «веточка» дневных ходовых огней зрительно делает их узкими, а нижняя секция с дальним светом спрятана под тонированным стеклом и заметна, только когда включена. На корме разворачивается целое световое шоу — графику фонарей подчеркнули глянцево-черной полосой во всю ширину автомобиля. Эта деталь должна напомнить об историческом купе Ur-quattro.

Audi_Q8_exterior-140 Матричные светодиодные фары предлагаются в качестве опции. На одном уровне с дальним светом расположен омыватель Фото: Audi Audi_Q8_exterior-130 Рамка решетки радиатора может быть матово-серой, глянцево-черной либо окрашенной в цвет кузова Фото: Audi Audi_Q8_exterior-133 По бокам от шильдика расположены лазерный сканер и радар дальнего действия. Они помогают кроссоверу ориентироваться в пространстве Фото: Audi Audi_Q8_exterior-146 Максимальный размер колесных дисков — 22 дюйма Фото: Audi Audi_Q8_exterior-82 Дорожный просвет с пружинной подвеской равен 220 мм, нормальное положение пневмоподвески — 205 мм. На бездорожье клиренс можно увеличить на 50 мм, а на скорости уменьшить на 40 мм. В парковочном режиме кузов можно опустить на 65 мм Фото: Audi Audi_Q8_interior-12 Боковую поддержку кресел можно отрегулировать. Помимо подогрева и вентиляции, доступен массаж Фото: Audi Audi_Q8_exterior-42 Выхлопные патрубки в бампере — имитация Фото: Audi

Задняя стойка наклонена достаточно сильно, но силуэт Q8 не так экстремален, как у прямых конкурентов из BMW и Mercedes-Benz. Общее впечатление — скорее хетчбэк, чем купе.

Audi экстремальна в другом. Она не только применила элегантные безрамочные двери, но и убрала стойку перед задним окошком, — жесткий каркас кузова из высокопрочных сталей позволяет. Помимо внешнего эффекта это призвано продемонстрировать технический потенциал немецкой марки. Равно как тщательная подгонка кузовных панелей и выверенные зазоры между ними.

Купе с запасом

Благодаря плавной линии крыши и почти трехметровой колесной базе задний ряд получился на удивление просторным для автомобиля такого класса. Дополнительно в потолке сделаны выемки, чтобы добавить еще воздуха над головами пассажиров. Запас перед коленями тоже значителен, но есть у него и побочный эффект — до сенсорного пульта управления климатом приходится тянуться. А достать до розеток можно, подвинув диван вперед или вообще отстегнувшись.

ауди Фото: Audi

Багажник, несмотря на сильный наклон задней стойки ,получился вместительным — 605 л, а если сложить спинки дивана, то преимущество Q8 перед конкурентами станет очевидным — 1755 л и почти два метра длины. Порог высоковат, но благодаря пневмоподвеcке автомобиль умеет приседать на заднюю ось — минус 6,5 см погрузочной высоты.

Навести глянец

Статус определяется не одним размером: Q8 короче Q7 на 66 мм, но по рангу стоит выше — его в Audi определяют как нового флагмана внедорожной линейки. Флагманские амбиции подчеркивает и передняя панель в стиле A8 — черный глянец в сочетании с хромом, сенсорные поверхности при минимуме физических кнопок.

Отделка интерьера Q8 по-флагмански богатая, особенно с деревянными вставками, алюминиевый декор делает автомобиль проще. Пожалуй, суперкроссовер Lamborghini Urus — напомним, он построен на той же платформе — внутри будет поскромнее.

Ауди Фото: Audi

Единственное, что унаследовал «ку-восьмой» от Q7, — сплошная решетка воздухозаборников, почти во всю ширину передней панели. В остальном разница очевидна, и прежде всего разница технологическая. Гладкие сенсорные панели Q8 светят холодом новых технологий.

Виртуальные клавиши нового кроссовера отвечают на прикосновение вибрацией, но по удобству уступают физическим. Более того, стрелки выбора ездовых режимов Drive Select скромно спрятались в самом углу сенсорной консоли и мимо них — а переключения обычно происходят на ходу — то и дело промахиваешься.

На поиски спорта

Клиренс машины с пневмоподвеской — 205 мм, а на большой скорости или при выборе спортивного режима кузов опускается на 4 см. Но много ли здесь спорта? Поначалу хочется сесть ниже, чем позволяют настройки сиденья, и больше зажать плотную подвеску. Но вскоре понимаешь, что Q8 — скорее большое комфортное купе в стиле «гран туризмо».

Внутри на удивление тихо — толстенные двойные стекла идеально прилегают к уплотнителям. А в комфортном режиме подвески гигантские 22-дюймовые колеса не так вздрагивают на стыках и трещинах. Силовой агрегат и трансмиссию лучше перевести в «спорт» — благо в Drive Select есть возможность индивидуальной настройки.

Audi_Q8_interior-10 Система голосового управления понимает естественную речь. Например, фразу «Я голоден» Фото: Audi Audi_Q8_interior-31 Беспроводную зарядку для смартфона разместили в центральном подлокотнике. Там же слоты для карт и USB-разъемы Фото: Audi Audi_Q8_interior-42 Навигацию с картами Here можно вывести прямо на приборную панель Фото: Audi Audi_Q8_interior-50 При подключении смартфона через Google Play или Android Auto клавиши не отзываются вибрацией Фото: Audi Audi_Q8_interior-56 С помощью камер кругового обзора и 3D-модели автомобиля можно осмотреться по сторонам. Жаль, что цвет кузова не соответствует Фото: Audi Audi_Q8_interior-39 Центральную клавишу «забронировали» под автопилот, который появится в будущем Фото: Audi Audi_Q8_interior-15 Части дивана можно двигать продольно, а спинки наклонять. В числе опций для заднего ряда есть боковые шторки Фото: Audi Audi_Q8_interior-17 До сенсорного блока управления задним климат-контролем и розеток нужно тянуться Фото: Audi Audi_Q8_interior-60 Со сложенными спинками объем багажника вырастает с 605 до 1755 л Фото: Audi Audi_Q8_interior-65 В подполье разместилась спущенная докатка Фото: Audi

От силового агрегата ждешь большего — всё же турбонаддув, 340 л.с. и 500 Нм момента, но газ слишком задемпфирован в угоду новому циклу WLTP. Кроме того, «автомат» постоянно пытается уйти вверх, а стоит отпустить педаль акселератора — двигатель вообще глохнет, и машина движется накатом. Отдельная 48-вольтовая бортовая сеть и мощный стартер-генератор фактически превращают Q8 в гибрид, но хоть и с приставкой «микро»: двигаться на электричестве он неспособен.

Чтобы заявленные 5,9 с до 100 км/ч стали реальностью, стоит переключиться в спортрежим — тогда «автомат» держит передачи, а двигатель, охотнее отзывается на педаль и на разгоне грубовато рычит. Так лучше, учитывая массу автомобиля. Несмотря на широкое использование алюминия, она превышает 2 т. Этот факт может вызвать удивление, благодаря широким шинам и мощным тормозам вес практически не чувствуешь.

Управляемая реакция

Q8 — массивный и, более того, крупный автомобиль. Во всяком случае он крупнее BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. Хотя и не выглядит таковым, а водитель его массивность не чувствует вовсе. Благодаря рулевому с переменным передаточным отношением и полноуправляемому шасси автомобиль легко заныривает в самые затычные повороты серпантина, ведущего на мыс Рока. Вызывая легкое головокружение от нереальности происходящего.

Развернуться на узкой португальской улице, затиснутой между средневековыми домами? Да никаких проблем — полноуправляемое шасси уменьшает диаметр разворота на метр.

Ауди Фото: Audi

Система стабилизации дополнительно подтормаживает внутренние колеса, чтобы вписать кроссовер в быстрый поворот. Гипотетически для Q8 доступен и задний спортивный дифференциал, хотя на российских машинах его пока нет. Штука нужная, учитывая, что полный привод здесь постоянный, с классическим «торсеном» и распределением тяги 60:40 в пользу задней оси. Особенно если под колесами снег и нравится ездить боком.

К морозам готов

Впрочем, в России Q8 и так стал популярен — помимо эффектной внешности, он предлагает комфорт и хорошее оснащение, включая «зимний» пакет с подогреваемым рулем, форсунками омывателей и дополнительным отопителем.

Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, в декабре — в первый месяц продаж было реализовано более двух сотен автомобилей. Причем это были хорошо укомплектованные машины, стоившие значительно дороже стартовых 5,1 млн рублей. Q7 пока продается лучше и не только потому, что стоит дешевле, — у него есть версия с дизелем.

Ауди Фото: Audi

Статистика продаж показывает, что у нас даже такие модели, как Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6, предпочитают именно с дизельными моторами. Появится такой вариант и у Q8 — во всяком случае трехлитровый 249-сильный двигатель вписан в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), опубликованное в базе Росстандарта.