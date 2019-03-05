Прямой эфир

Volvo отзывает в России более 5 тыс. автомобилей

0
Фото: Global Look Press/Dirk Waem
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шведский автопроизводитель Volvo отзывает в России для ремонта 5546 автомобилей. Об этом 4 марта сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Ушли в завоз: доля импортных легковых машин выросла впервые за семь лет
Но автомобили российской сборки восстановят свои позиции, считают эксперты

У 3153 автомобилей Volvo XC60, реализованных в 2018–2019 годах, выявлен дефект сервоприводов двери багажника. В сервисе бракованные детали будут заменены на усовершенствованные механизмы.

Кроме того, в ремонт отправятся 2393 автомобиля Volvo S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country, реализованных в 2016 году. Причина — бракованный топливный шланг, внутри которого со временем образуются трещины, что в конечном итоге может привести к утечке горючего.

Дилеры марки проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в сервис для проведения бесплатных ремонтных работ.

27 февраля сообщалось, что компании Fiat, Jeep и Chrysler отзывают в России для ремонта 802 своих автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Женеве открылся 89-й международный автосалон
Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017