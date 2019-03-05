Volvo отзывает в России более 5 тыс. автомобилей

Шведский автопроизводитель Volvo отзывает в России для ремонта 5546 автомобилей. Об этом 4 марта сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

У 3153 автомобилей Volvo XC60, реализованных в 2018–2019 годах, выявлен дефект сервоприводов двери багажника. В сервисе бракованные детали будут заменены на усовершенствованные механизмы.

Кроме того, в ремонт отправятся 2393 автомобиля Volvo S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country, реализованных в 2016 году. Причина — бракованный топливный шланг, внутри которого со временем образуются трещины, что в конечном итоге может привести к утечке горючего.

Дилеры марки проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в сервис для проведения бесплатных ремонтных работ.

27 февраля сообщалось, что компании Fiat, Jeep и Chrysler отзывают в России для ремонта 802 своих автомобиля.