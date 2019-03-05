В Женеве открылся 89-й международный автосалон

Во вторник, 5 марта, для представителей прессы открыл свои двери 89-й по счету Женевский автосалон, который является одним из главных событий в автомобильном мире. Для широкой общественности выставка официально стартует 7 марта и продлится до 17 марта.

Ожидается, что за время работы автосалона его посетят более 660 тыс. человек. Гостей ждут 900 новых моделей автомобилей и концепт-каров, из которых 150 — в ранге мировых или европейских премьер.

Посетители смогут не только увидеть новинки автопрома на стендах производителей, но и поучаствовать в тест-драйвах, презентациях, а также других интересных мероприятиях.

Свои машины на Женевском автосалоне представят десятки крупнейших европейских, американских и азиатских компаний. В их число входят такие бренды, как Skoda, Renault, Mitsubishi, Mercedes, Volkswagen, Nissan и многие другие.

«Известия» познакомят вас с самыми интересными новинками Женевского автосалона – 2019.