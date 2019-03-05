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В России стартовали продажи нового поколения Toyota Corolla

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Фото: Toyota
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В России стартовали продажи нового седана Toyota Corolla. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 5 марта.

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Модель спроектирована на архитектуре Toyota New Global Architecture (TNGA). От автомобиля предыдущего поколения новинка отличается массивными передними и задними крыльями, широкой решеткой радиатора, светодиодными фарами, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, а также выштамповками на боковых панелях.

В интерьере появилось новое рулевое колесо, мультимедийная система Toyota Touch с 8-дюймовым дисплеем, а также комбинированная обивка сидений с двойной прострочкой.

Новый седан Toyota Corolla оснащается бензиновым мотором объемом 1,6 л. Он комплектуется шестиступенчатой механической коробкой передач или бесступенчатой трансмиссией Multidrive.

Автомобиль предлагается в пяти комплектациях и девяти цветах на выбор. Базовая версия «Стандарт» включает в себя шесть подушек безопасности, систему курсовой устойчивости, светодиодные дневные ходовые огни, передние и задние автоматические стеклоподъемники, функцию помощи при подъеме по склону.

Стоимость нового седана Toyota Corolla начинается с отметки 1 173 000 рублей.

29 января сообщалось, что немецкая тюнинг-компания Prior Design представила программу доработок для нового купе Toyota Supra.

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