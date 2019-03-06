В России упали продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в феврале 2019 года упали на 3,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составили 128 406 машин. Об этом говорится в отчете, опубликованном 6 марта Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

«Первый раз за два года продажи в феврале показали снижение. Ключевой вопрос — в каком направлении пойдет рынок в ближайшие несколько месяцев. В настоящее время перспектива не выглядит слишком обнадеживающей. В том числе и потому, что недавно анонсированные правительством меры поддержки продаж автомобилей слишком ограничены в объеме, чтобы произвести фундаментальные изменения», — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Согласно исследованию, самой популярной маркой в стране является отечественная Lada: в феврале дилеры реализовали 27 011 машин, падение продаж составило 1%. Далее следует Kia: продажи корейского бренда по сравнению с прошлым февралем не изменились и составили 17 731 автомобиль. Третье место занимает Hyundai с результатом 14 260 проданных машин, что на 6% больше по сравнению с результатами прошлого года.

Наибольший подъем наблюдается у марки Geely. В феврале 2019 года автопроизводитель реализовал в России 528 машин, что на 367% больше прошлогоднего результата. В список успешных компаний также вошли люксовый бренд Genesis (246 машин, +273%) и Haval (537 реализованных авто, +246%). Меньше всего россияне интересовались марками Lifan (457 машины, -59%) и Smart (17 автомобилей, -53%).

Что касается моделей, то самой продаваемой по итогам февраля вновь стала Lada Granta: реализация составила 10 576 машин (+54,1 %). Второе место по продажам в России занимает семейство Lada Vesta с показателем 7960 автомобилей (-5,9%). Третье место у Kia Rio с показателем 7102 машины (-21%). В список наиболее популярных моделей февраля входят также Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Largus, Toyota Camry, Lada 4X4 и Skoda Rapid.

22 февраля сообщалось, что корейский автомобиль Kia Rio признан самой распространенной в России иномаркой по состоянию на начало 2019 года. В стране насчитывается 752 тыс. таких машин.