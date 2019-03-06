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Стартовали продажи спецсерии Lexus NX Black Vision в России

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Фото: Lexus
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Российские дилеры Lexus начали продажи новой специальной версии премиального кроссовера Lexus NX Black Vision. Об этом говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Известий» 6 марта. Автомобиль предлагается по цене от 2 млн 686 тыс. рублей до 2 млн 779 тыс. рублей.

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Внешне новая версия отличается легкосплавными колесными дисками обновленного дизайна, черными корпусами зеркал заднего вида, темной решеткой радиатора, а также шильдиками Black Vision. В салоне установлены сиденья, обтянутые искусственной кожей Tahara комбинированного черно-белого цвета.

В базовую версию Lexus NX Black Vision входят датчик дождя, омыватели фар, парктроники, камера заднего вида, электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти, а также интеллектуальная система доступа в автомобиль с запуском двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start.

1 марта стало известно, что российские дилеры компании Lexus начали прием заказов на новый кроссовер UX. Автомобиль будет представлен версиями UX 200 и UX 250h. Их стоимость составляет от 2 млн 316 тыс. рублей до 3 млн 736 тыс. рублей.

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