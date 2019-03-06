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Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам февраля

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Самым продаваемым кроссовером в России в феврале 2019 года стал Hyundai Creta — было реализовано 6085 автомобилей. Она лидировала и месяцем ранее. Об этом 6 февраля сообщает Автостат.

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Второе место в топе занимает внедорожник LADA 4x4. Его купили 2631 человек. На третьей строчке — Volkswagen Tiguan. На нем свой выбор остановили 2462 покупателя. На четвертом и пятом местах рейтинга — KIA Sportage и Renault Duster с продажами в 2456 и 2394 экземпляра соответственно.

В топ-10 бестселлеров среди кроссоверов также вошли Nissan X-Trail (2299 проданных автомобилей), Hyundai Tucson (2135), Nissan Qashqai (2068), Renault Kaptur (1938) и Mitsubishi Outlander (1926).

6 марта японская компания Subaru представила на Женевском автосалоне кроссовер Viziv Adrenaline Concept. Прототип отличается высоким дорожным просветом, широкими колесными арками, светодиодными фарами С-образной формы, видеокамерами вместо зеркал заднего вида, а также разделенным на две части задним спойлером.

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