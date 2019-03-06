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Subaru привезла в Женеву кроссовер Viziv Adrenaline Concept

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Фото: Global Look Press/Rene Fluger/CTK
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Японская компания Subaru представила на Женевском автосалоне концептуальный кроссовер Viziv Adrenaline Concept. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 6 марта в редакцию «Известий».

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Новинка олицетворяет собой дизайнерскую философию Dinamic x Solid (Динамичный и Цельный), курс на развитие которой был принят в 2014 году, отмечает автопроизводитель. Внешне прототип отличается высоким дорожным просветом, широкими колесными арками, светодиодными фарами С-образной формы, видеокамерами вместо зеркал заднего вида, а также разделенным на две части задним спойлером.

Технические подробности автомобиля не сообщаются. Пока неизвестно, получит ли в будущем концептуальная модель серийную версию. По некоторым данным, на базе прототипа Viziv Adrenaline будет построено новое поколение модели WRX в кузове универсал.

28 февраля сообщалось, что компания Subaru планирует вывести на российский рынок новый полноразмерный кроссовер Ascent. На сегодняшний день ведутся переговоры с головным офисом японской марки, но когда новинка появится у официальных дилеров, пока неизвестно.

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