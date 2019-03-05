Названа стоимость проезда по платной трассе Москва - Санкт-Петербург

Проезд по всей трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга обойдется водителям легковых автомобилей в сумму около 2 тыс. руб. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, передает 5 марта агентство городских новостей «Москва».

Указанную сумму водитель заплатит в будний день наличными. Затраты можно будет уменьшить, если автомобилист воспользуется транспондером, а также системой льгот, подчеркнул Вячеслав Василенко.

В ноябре 2018 года возглавлявший компанию «Автодор» Сергей Кельбах сообщил, что срок сдачи в эксплуатацию всей скоростной платной трассы М11 «Москва - Санкт-Петербург» переносится на сентябрь 2019 года в связи с обнаружением предметов эпохи раннего железного века на 663-м километре строящейся магистрали.

Новая скоростная автомобильная дорога М11 «Москва — Санкт-Петербург» соответствует категории IA. Расчетный скоростной режим на магистрали будет достигать 150 км/ч. Протяженность трассы М11 составит 669 км. Она пройдет по территориям Центрального и Северо-западного федеральных округов, по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход всех населенных пунктов.

27 февраля стало известно, что первый, третий и пятый участки Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) будут построены в октябре 2020 года, четвертый — в октябре 2021 года. Дорога пройдет по территории «новой Москвы» и Подмосковья примерно в 50 км от МКАД, параллельно Малому и Большому бетонным кольцам.