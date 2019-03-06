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Volvo представила кроссовер с отделкой из переработанного пластика

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Фото: Volvo
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Шведская компания Volvo в рамках московского биеннале «Мода и стиль в фотографии – 2019», состоявшегося в феврале этого года, представила специальную версию кроссовера V90 Cross Country Volvo Ocean Race. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в распоряжение «Известий» 6 марта.

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Внутренняя отделка автомобиля выполнена из эконила — материала, который на 100% изготовлен из переработанного нейлона (в том числе из рыболовных сетей, поднятых со дна морей и океанов). Часть суммы от продажи каждой машины данной серии будет перечисляться на развитие научной программы Volvo Ocean Race, которая направлена на изучение проблем пластикового загрязнения Мирового океана.

Автомобиль оборудован системой полного привода, оптимизированным для погодных и дорожных условий шасси, съемным фонарем, дополнительными розетками в салоне. Кроме того, кроссовер отличается особыми колесными дисками и специальной яркой прострочкой сидений. Всего планируется выпустить 3 тыс. автомобилей V90 Cross Country Volvo Ocean Race.

По данным Volvo, ежегодно в мире производится около 300 млн тонн пластика. При этом до сих пор переработке было подвергнуто только 9% таких отходов. В компании отмечают, что с 2025 года в каждом новом автомобиле Volvo используемый для производства пластик на четверть будет переработанным.

4 марта сообщалось, что Volvo с 2020 года ограничит до 180 км/ч максимальную скорость выпускаемых автомобилей.

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