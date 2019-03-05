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Bugatti выпустил самый дорогой в мире автомобиль

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Фото: REUTERS/Pierre Albouy
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Французский автопроизводитель Bugatti представил в Женеве уникальный суперкар La Voiture Noire, построенный в единственном экземпляре. Об этом 5 марта сообщил Motor1. По данным издания, стоимость модели составляет €16,5 млн (более 1,2 млрд рублей), что делает ее самым дорогим на сегодняшний день автомобилем в мире.

Купе Bugatti La Voiture Noire создано на базе гиперкара Chiron, но отличается от него иной решеткой радиатора, фарами, которые перенесены на крылья, а также переработанной задней частью.

Автомобиль получил восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя турбинами. Мощность силового агрегата составляет 1500 л.с. Разгон до 100 км/ч не превышает 2,5 с, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 420 км/ч.

12 февраля сообщалось, что итальянская фирма Maserati собирается выпустить новый суперкар Alfieri. Производство машин в кузовах купе и кабриолет с гибридными силовыми установками наладят на заводе в Модене (Италия), а первые серийные автомобили появятся у дилеров марки во второй половине 2021 года.

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