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В Женеве представлен электромобиль Kia Imagine с 21 экраном в салоне

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Фото: Kia
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Компания Kia представила на автосалоне в Женеве новый концептуальный электромобиль Imagine. Об этом говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Известий» 5 марта.

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Модель разработана в европейском дизайн-центре Kia, расположенном во Франкфурте-на-Майне. Внешность автомобиля выполнена в соответствии с фирменной концепцией «Улыбка тигра»: прототип получил радиаторную решетку характерной формы, которая делает машины бренда Kia узнаваемыми.

Новинку оснастили светодиодными фарами и широким передним бампером. Лобовое стекло и панель крыши выполнены из единого стеклянного листа. Передние указатели поворотов, размещенные высоко на острых кромках капота, получили подсвеченные, мерцающие элементы. Каждый из четырех легкосплавных дисков имеет гладкие вставки из акрилового стекла.

В салоне на передней панели установлен 21 отдельный дисплей ультравысокого разрешения. На мониторы выводится информация о настройках климат-контроля, навигации, мультимедиа, а также данные систем, связанных с движением машины. Задние двери раскрываются против хода, обеспечивая более легкий доступ в салон. Интерьер прототипа отделан металлизированной тканью и кожей.

Концепт Kia Imagine — первый в истории марки четырехдверный легковой автомобиль с полностью электрической силовой установкой. В компании отмечают, что особенность новинки заключается в максимально низком расположении аккумуляторной батареи, оборудованной индукционным зарядным устройством.

1 марта сообщалось, что в России стартовали продажи нового флагманского седана Kia К900. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составляет 2 969 900 рублей.

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