Porsche переводит кроссовер Macan на электричество

Следующее поколение кроссовера Porsche Macan будет выпускаться исключительно с электрическими силовыми установками. Такое решение принял наблюдательный совет немецкой марки, говорится 26 февраля в официальном пресс-релизе.

По данным автопроизводителя, первые серийные электромобили Porsche Macan начнут сходить с конвейера завода компании, расположенного в Лейпциге (Германия), уже в конце 2019 года.

Как и модель Taycan, новый Macan построят на платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с фирмой Audi. Предполагается, что аккумуляторы автомобиля можно будет пополнить электроэнергией за несколько минут с помощью 800-вольтового зарядного устройства.

По словам председателя совета директоров Porsche Оливера Блума, к 2022 году компания планирует инвестировать в модернизацию производственных линий более €6 млрд, чтобы к 2025-му перевести половину всех производимых автомобилей марки на электричество.

9 января сообщалось, что Porsсhe вывела на российский рынок модель 911 в кузове кабриолет. Автомобиль доступен для заказа в двух модификациях — заднеприводной Carrera S и полноприводной Carrera 4S. Цены стартуют с отметки 8,94 млн рублей.