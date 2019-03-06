Jeep Renegade и Compass получили гибридные версии

В Женеве дебютировали новые модификации компактных кроссоверов Renegade и Compass, которые получили гибридные силовые установки.

Как сообщает Motor1, модель Jeep Renegade обзавелась 1,3-литровым бензиновым турбодвигателем, который работает вместе с электрическим мотором. Суммарная мощность гибридной установки варьируется от 190 до 240 л.с. Разгон до 100 км/час автомобиля составляет приблизительно 7 с. Исключительно на электротяге машина способна проехать 50 км со скоростью не выше 130 км/час.

Что касается модели Compass, то для нее будет использована силовая установка в наиболее мощном исполнении — 240 л.с. Оба гибрида можно подзарядить от электросети.

Отмечается, что в салоне каждой из версии появится информационно-развлекательная система с большим дисплеем, на котором будет показана работа гибридной системы, а также состояние аккумуляторной батареи.

25 декабря сообщалось, что компания Volkswagen к 2022 году планирует выпустить полностью электрический кроссовер, который получит название T-Rug. Автомобиль составит на рынке конкуренцию моделям Land Rover Defender и Jeep Wrangler.