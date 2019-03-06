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В Россию поставят 22 экземпляра купе Toyota Supra

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Фото: Global Look Press/Josef Horazny/CTK
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Компания Toyota подтвердила планы привезти в Россию возрожденный спорткар Supra. Всего для покупки будут доступны 22 экземпляра новинки, включая три автомобиля лимитированной серии A90 Edition 1, говорится в сообщении пресс-службы японской марки, оказавшемся в распоряжении «Известий» 6 марта.

Внешне новое купе Toyota Supra можно отличить по длинному приземистому капоту, небольшими передним и задним свесам и характерному сдвоенному изгибу крыши. Модификация A90 Edition 1 получила 19-дюймовые черные матовые колесные диски и красный кожаный салон. Кроме того, кузов этой серии покрыт серой эмалью Storm Gray с матовым эффектом.

Все автомобили для российского рынка будут укомплектованы 3,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 340 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая со спортивными настройками. От 0 до 100 км/ч купе может разогнаться за 4,3 с. Кроме того, все машины оборудованы активным спортивным дифференциалом с электронным управлением и адаптивной подвеской.

Первые российские клиенты получат автомобили уже во второй половине 2019 года.

5 марта сообщалось, что в России стартовали продажи нового седана Toyota Corolla. Стоимость модели начинается с отметки 1 173 000 рублей.

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