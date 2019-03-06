Mazda CX-30 появится на европейском рынке до конца года

Компания Mazda на автосалоне в Женеве представила компактный кроссовер CX-30, сообщает 6 марта Autocar.

Новинка построена на платформе Skyactiv Vehicle Architecture. Длина автомобиля составляет 4395 мм, ширина — 1795 мм, высота — 1540 мм. Размер колесной базы равен 2655 мм. Ожидается, что на европейском рынке машина составит конкуренцию таким моделям, как Nissan Qashqai и Seat Ateca.

Салон автомобиля отделан качественным пластиком и кожей. На передней панели установлена информационно-развлекательная система с навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В линейку моторов Mazda CX-30 вошли современные бензиновые и дизельные агрегаты, которые сочетаются с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Кроссовер предложат как с передним, так и с полным приводом.

Ожидается, что продажи новинки в Европе начнутся в конце этого года.

26 декабря сообщалось, что в России оформлено первое электронное одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Первым автомобилем с ЭОТТС стал кроссовер Mazda СХ-9, производство которого налажено на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке.