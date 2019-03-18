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Кроссовер Maybach дебютирует в этом году

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Michel Stoupak
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Компания Mercedes-Benz в 2019 году планирует представить серийную версию кроссовера Maybach. Об этом 18 марта сообщает Automotive News со ссылкой на слова президента и главного исполнительного директора американского подразделения фирмы Дитмара Экслера.

По словам топ-менеджера, автомобиль будет построен на базе нового кроссовера Mercedes-Benz GLS. Ожидается, что серийная версия автомобиля получит бензиновый турбированный двигатель, мощностью 560 л.с., автоматическую коробку передач и систему полного привода.

Производство модели наладят на американском заводе Mercedes-Benz, который находится в Алабаме. Стоимость машины составит $200 тыс. (около 13 млн рублей).

14 марта сообщалось, что российский завод компании Mercedes-Benz, расположенный в подмосковном индустриальном парке «Есипово», заработает 3 апреля 2019 года.

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