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Cadillac представит новый седан CT5 в Нью-Йорке

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Фото: Cadillac
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На автосалоне в Нью-Йорке (США), который пройдет в апреле 2019 года, компания Cadillac представит новый седан CT5. Об этом 18 марта говорится в официальном сообщении пресс-службы.

По данным производителя, серийный автомобиль построен на модернизированной платформе Alpha. В гамму моторов Cadillac CT5 входят 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, а также 3,0-литровый силовой агрегат. Коробка передач предусмотрена одна — 10-ступенчатая автоматическая. Машина будет предлагаться с передним или полным приводом.

Продажи седана Cadillac CT5 в Америке начнутся в конце 2019 года. Предполагается, что в модельном ряду бренда новинка заменит автомобили ATS, CTS и XTS.

14 января сообщалось, что компания Cadillac представила новый полноразмерный кроссовер XT6 с трехрядным салоном. Старт продаж модели в США намечен на середину этого года, а на российском рынке машина появится в четвертом квартале 2019 года.

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