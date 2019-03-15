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Kia обновила комплектации моделей Ceed и Ceed SW

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Фото: Kia
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В России стартовали продажи хэтчбека Ceed и универсала Ceed SW в обновленных комплектациях. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 15 марта в распоряжение «Известий».

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Так автомобили в комплектации Luxe теперь будут оборудованы колесами размерности 205/55R16 с литыми дисками, а также задними датчиками парковки.

Комплектация Prestige дополнена светодиодными задними фонарями. Кроме того, в этой версии появился электропривод складывания зеркал заднего вида. В списке дополнительных опций — датчик дождя, система бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя, функция задержки выключения фар «Эскорт».

В комплектацию Premium теперь включены электрорегулировки поясничного подпора передних сидений, система контроля слепых зон и функция помощи при выезде с парковки задним ходом.

Продажи KIA Ceed нового поколения на российском рынке стартовали в августе 2018 года. Универсал Ceed SW появился у дилеров марки в января 2019 года.

1 марта сообщалось, что в России стартовали продажи нового флагманского седана Kia К900.

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