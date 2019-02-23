Прямой эфир

В Сети появились фото новой Lada Vesta FL

0
Фото: vk.com/Lada Vesta
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Научно-техническом центре «АвтоВАЗа» были собраны четыре автомобиля Lada Vesta рестайлинговой версии Facelift (FL), которым предстоит пройти дорожные тесты, сообщает 23 февраля «Российская газета».

Набор автомобилиста: какие опции были популярны в 2018 году
Покупатели автомобилей экономсегмента не экономят на автомате, а в премиуме предпочитают двигатели поскромнее

Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «Вконтакте». На них видно, что конструкторы создали новые боковые зеркала и блок управления стеклоподъемниками с авторежимом.

Помимо этого, как отмечает издание, новая версия Lada Vesta получит совершенно другой внешний вид. Будут другие бампера, фары и фонари, решетка радиатора, крышка багажника, колесные диски. При этом боковую часть кузова версия FL унаследует от уже существующего автомобиля.

В салоне появится полностью усовершенствованная передняя панель с современной мультимедийной системой и возможностью беспроводной зарядки смартфона. Изменится селектор механической коробки передач, а возле секции с подстаканником должен появиться электронный ручник.

19 февраля в Москве была замечена «заряженая» версия Lada Vesta Sport в полицейском исполнении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«АвтоВАЗ» запустил производство биотопливной Lada Largus
Куба увеличит закупки автомобилей Lada

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017