В Сети появились фото новой Lada Vesta FL

В Научно-техническом центре «АвтоВАЗа» были собраны четыре автомобиля Lada Vesta рестайлинговой версии Facelift (FL), которым предстоит пройти дорожные тесты, сообщает 23 февраля «Российская газета».

Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «Вконтакте». На них видно, что конструкторы создали новые боковые зеркала и блок управления стеклоподъемниками с авторежимом.

Помимо этого, как отмечает издание, новая версия Lada Vesta получит совершенно другой внешний вид. Будут другие бампера, фары и фонари, решетка радиатора, крышка багажника, колесные диски. При этом боковую часть кузова версия FL унаследует от уже существующего автомобиля.

В салоне появится полностью усовершенствованная передняя панель с современной мультимедийной системой и возможностью беспроводной зарядки смартфона. Изменится селектор механической коробки передач, а возле секции с подстаканником должен появиться электронный ручник.

19 февраля в Москве была замечена «заряженая» версия Lada Vesta Sport в полицейском исполнении.