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BMW осенью покажет во Франкфурте новое поколение кросс-купе X6

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Фото: motor1.com
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Осенью 2019 года на автосалоне во Франкфурте (Германия) состоится мировая премьера кросс-купе BMW X6 третьего поколения с индексом G06. Об этом 21 мая сообщает Motor1.

По данным издания, кросс-купе BMW X6 2019 модельного года будет построен на новой платформе, благодаря чему станет легче и безопаснее автомобиля нынешней генерации. Также новинка получит некоторые дизайнерские элементы от модели X5.

В моторную гамму войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты с турбонаддувом. Кроме того, компания выпустит «заряженную» M-версию, которая будет оснащена 4,4-литровым двигателем V8. Также появится 600-силная модификация автомобиля.

20 мая сообщалось, что компания BMW собирается представить купе i8 нового поколения с полностью электрической силовой установкой.

Машина будет построена на новой модульной платформе и получит электродвигатель с высоким крутящим моментом, а также фирменную систему полного привода.

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