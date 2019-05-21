Половина российских иномарок выпускается на трех автозаводах

В 2018 году в России было произведено чуть более 1,24 млн единиц автомобильной техники иностранного производства. Об этом 21 мая говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что половина из них (622,1 тыс. шт.) была выпущена на трех предприятиях. На первом месте по производству иномарок находится завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», расположенный в Санкт-Петербурге. Объем выпуска машин здесь составил 246,5 тыс. единиц. На втором месте находится калининградский «Автотор» — 203,4 тыс. выпущенных машин. Третье место занимает тольяттинский «АвтоВАЗ» — 172,2 тыс. автомобилей.

Эксперты «Автостата» отмечают, что сборка иномарок в нашей стране осуществляется на 29 автозаводах.

18 марта сообщалось, что самым распространенным автомобилем иностранного производства в России стал Ford Focus. Согласно рейтингу, в начале 2019 года в стране насчитывалось 783 009 зарегистрированных машин данной модели.