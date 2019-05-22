«АвтоВАЗ» начал производство внедорожного универсала Lada Granta Cross

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску и отгрузке дилерам внедорожного универсала Lada Granta Cross. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что у новинки самый большой в семействе Lada Granta дорожный просвет — 198 мм. Кроме того, машина получила пластиковые защитные накладки кузова и 15-дюймовые литые диски.

Салон автомобиля оформлен в двухцветной гамме: основной черный цвет дополняют серые или оранжевые вставки на дверях и сиденьях.

В базовую комплектацию Lada Granta Cross включена климатическая система и рейлинги на крыше.

Какие двигатели устанавливаются на модель, пока неизвестно, но, по некоторым данным, автомобиль будет предлагаться с 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 87 л.с. и 106 л.с. Коробки передач — механическая и «робот».

Продажи новинки стартуют летом 2019 года.

17 мая сообщалось, что цена Lada Granta Cross в комплектации Luxe (без учета скидки по госпрограммам и иным выгодам) составляет 618 900 рублей.