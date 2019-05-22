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Opel приступил к финальным тестам хетчбэка Corsa нового поколения

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Фото: Opel
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Немецкий автопроизводитель Opel приступил к заключительным тестам хетчбэка Corsa нового поколения. Об этом 22 мая сообщает Motor1. Испытания проходят в Италии.

По данным издания, длина автомобиля составляет 4060 мм. При этом, по сравнению с машиной предыдущей генерации, новинка шире на 48 мм, а ее колесная база увеличилась на 28 мм.

Новое поколение Opel Corsa базируется на новой легкой модульной платформе CMP (Common Modular Platform). Вес автомобиля в начальной комплектации не превышает 980 кг. Минимальный объем багажного отделения машины составляет 285 л.

Отмечается, что серийный хетчбэк получит турбированный 1,2-литровый бензиновый мотор с несколькими вариантами мощности. Также появится 99-сильная дизельная модификация объемом 1,5 л. В 2020 году на европейском рынке появится полностью электрическая модификация Opel Corsa.

Мировая премьера новинки состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте (Германия). Продажи модели в Европе начнутся в ноябре этого года.

13 мая сообщалось, что Opel представил версию кроссовера Grandland X под названием Hybrid4. Новинка стала первым серийным автомобилем марки с гибридной силовой установкой, батареи которого можно подзаряжать от бытовой электросети.

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