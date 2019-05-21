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Названы самые популярные подержанные машины в январе–апреле 2019 года

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Фото: ТАСС/Николай Никитин
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За четыре месяца 2019 года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил 1,62 млн единиц, что на 2,8% выше, чем за январь–апрель 2018 года. Об этом 21 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Среди отечественных автомобилей лидером на вторичном рынке является Lada Samara. За четыре месяца реализация машин этого семейства составила 102 тыс. экземпляров (-9%). Второе место занимает «классика» — показатель этой категории моделей составил 69,2 тыс. единиц (-6%). На третьем месте находятся машины «десятого» семейства — 62,4 тыс. экземпляров (-7%).

Что касается иномарок, то здесь лидирует Ford Focus, перепродажи которого за прошедшие месяцы 2019 года составили 39,4 тыс. единиц (+1%). Далее следуют Toyota Corolla и Hyundai Solaris. За отчетный период на вторичном рынке продано 31,1 (+2%) и 29,9 (+12%) тыс. автомобилей соответственно.

26 апреля сообщалось, что эксперты «Автостата» провели исследование и выяснили, автомобили с пробегом каких сегментов пользовались наибольшим спросом у россиян в январе–марте 2019 года.

Так, почти 88% перепроданных в I квартале 2019 года подержанных легковых автомобилей пришлось на сегменты B, C, D и SUV.

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