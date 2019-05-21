Названы самые популярные подержанные машины в январе–апреле 2019 года

За четыре месяца 2019 года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил 1,62 млн единиц, что на 2,8% выше, чем за январь–апрель 2018 года. Об этом 21 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Среди отечественных автомобилей лидером на вторичном рынке является Lada Samara. За четыре месяца реализация машин этого семейства составила 102 тыс. экземпляров (-9%). Второе место занимает «классика» — показатель этой категории моделей составил 69,2 тыс. единиц (-6%). На третьем месте находятся машины «десятого» семейства — 62,4 тыс. экземпляров (-7%).

Что касается иномарок, то здесь лидирует Ford Focus, перепродажи которого за прошедшие месяцы 2019 года составили 39,4 тыс. единиц (+1%). Далее следуют Toyota Corolla и Hyundai Solaris. За отчетный период на вторичном рынке продано 31,1 (+2%) и 29,9 (+12%) тыс. автомобилей соответственно.

26 апреля сообщалось, что эксперты «Автостата» провели исследование и выяснили, автомобили с пробегом каких сегментов пользовались наибольшим спросом у россиян в январе–марте 2019 года.

Так, почти 88% перепроданных в I квартале 2019 года подержанных легковых автомобилей пришлось на сегменты B, C, D и SUV.