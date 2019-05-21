Ford выпустит электрический кроссовер с запасом хода 600 км

Американский автопроизводитель Ford в этом году представит новый концептуальный электрический кроссовер. Серийная версия модели появится в конце 2020 года. Об этом 21 мая сообщает Autocar.

По данным издания, модель пока еще не получила официальное имя, но, по некоторым данным, машину назовут Mach-E.

Серийный кроссовер будет выполнен в стилистике купе Ford Mustang. В салоне на передней панели появится большой сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. Кроме того, в Mach-E установят цифровую приборную доску.

Клиенты смогут выбрать автомобиль в двух версиях с разными типами аккумуляторов. Максимальный запас хода нового кроссовера без подзарядки составит около 600 км.

Ожидается, что новый электромобиль Ford в будущем составит конкуренцию кроссоверу Tesla Model Y.

16 мая сообщалось, что Ford представил на европейском рынке модель Focus ST четвертого поколения в кузове универсал.