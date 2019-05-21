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Mercedes-Benz отзывает в России 18 автомобилей

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Фото: Global Look Press/Uli Deck/dpa
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В России компания Mercedes-Benz отзывает 18 автомобилей С- и Е-класса, а также GLK (тип 205, 213, 238, 253). Информация об этом размещена на сайте Росстандарта 21 мая.

Отмечается, что под отзывную кампанию попали машины, выпущенные в 2018–2019 годах. Причиной отзыва автомобилей является датчик электроусилителя руля, который мог быть произведен не в соответствии со спецификацией.

Дилеры марки уведомят владельцев о необходимости предоставить автомобиль в ближайший технический центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

В сервисном центре на отзываемых автомобилях Mercedes-Benz будет произведена замена электроусилителя руля.

17 мая сообщалось, что компания Audi отзывает с российского рынка для ремонта 486 кроссоверов Q5. Причина — возможное возникновение неисправности главного тормозного цилиндра.

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