Mercedes-Benz отзывает в России 18 автомобилей

В России компания Mercedes-Benz отзывает 18 автомобилей С- и Е-класса, а также GLK (тип 205, 213, 238, 253). Информация об этом размещена на сайте Росстандарта 21 мая.

Отмечается, что под отзывную кампанию попали машины, выпущенные в 2018–2019 годах. Причиной отзыва автомобилей является датчик электроусилителя руля, который мог быть произведен не в соответствии со спецификацией.

Дилеры марки уведомят владельцев о необходимости предоставить автомобиль в ближайший технический центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

В сервисном центре на отзываемых автомобилях Mercedes-Benz будет произведена замена электроусилителя руля.

17 мая сообщалось, что компания Audi отзывает с российского рынка для ремонта 486 кроссоверов Q5. Причина — возможное возникновение неисправности главного тормозного цилиндра.