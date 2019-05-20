Придержи коней: кто мешает «АвтоВАЗу» выйти на рынок компактных кроссоверов

По итогу четырех месяцев 2019 года «АвтоВАЗ» стал в России лидером по продажам автомобилей В-класса — второго по массовости сегмента рынка. Спрос на Lada Granta подскочил на 47%, у Lada Vesta вырос на 19%. В то же время интерес россиян к ближайшим иностранным конкурентам — Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Logan, Volkswagen Polo — снизился либо увеличился незначительно. «АвтоВАЗ» за счет глубокой локализации вернул себе свою историческую нишу в сегменте В-класса. Однако завод не развивается из-за протекционистской политики головного концерна Renault в отношении собственных моделей, считают эксперты.

Снова в гонку

С 1970-х годов машины Волжского автозавода были самыми популярными по продажам в СССР и затем новой России. Еще в 2009 году сразу четыре модели Lada (2105/2107, «Самара», «Калина», «Приора») занимали верхние ступеньки в десятке бестселлеров рынка. Однако недавние кризисы серьезно дестабилизировали завод, и в 2017 году впервые лидером по продажам в России стала иномарка — корейский седан Kia Rio, на второй и третье строчке стояли вазовские Granta и Vesta, а за ними вплотную шел Hyundai Solaris.

веста Автомобиль Lada Vesta Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Ситуация изменилась уже в прошлом году, а в 2019-м окончательно вернулся прежний тренд — «АвтоВАЗ» вновь главный продавец доступных седанов в России. По статистике Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ), за январь – апрель 2019 года было продано 41,3 тыс. автомобилей Lada Granta, что позволило машине стать бестселлером № 1 не только в B-классе, но и в целом по рынку. Рост продаж Granta по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил внушительные 47%. Второе место у Lada Vesta с результатом в 38 тыс. шт. (+19%). И это при том, что в целом авторынок находится в стагнации — за январь – апрель этого года снизился на 1%.

У ближайших конкурентов дела идут куда хуже : Kia Rio сейчас уже стоит на третьей строчке в сегменте B-класса с показателем в 30,8 тыс. проданных машин, а Hyundai Solaris занимает четвертую позицию с результатом в 19,4 тыс. шт. — продажи корейских авто упали на 9% и 7,6% соответственно. На пятом месте среди «бюджетников» — немецкий Volkswagen Polo, его продажи хоть и выросли на 6% (до 17,5 тыс. шт.), но значительными их назвать нельзя. Далее в десятке самых популярных автомобилей B-класса следуют Lada Largus (13 тыс. шт.; –2%), Skoda Rapid (11,2 тыс. шт.; +2,5%), Renault Logan (10 тыс. шт.; +10%), Renault Sandero (9,8 тыс. шт.; –0,5%) и Lada Xray (8,7 тыс. шт.; –21%).

Вытеснили конкурентов

В «АвтоВАЗе» свой успех связывают с налаживанием контроля качества и с удержанием цен, а также госпрограммами стимулирования продаж.

«Достичь положительных результатов позволила комплексная работа по всем направлениям. Это касается всех аспектов: от обеспечения качества автомобилей, формирования конкурентных цен и сервиса до коммуникаций с аудиторией, формирования современного имиджа в обществе. При этом приоритетной задачей было и остается непрерывное расширение и обновление модельного ряда, вывод автомобилей с точки зрения дизайна на принципиально иной уровень. Положительную роль в росте продаж Lada сыграли и программы господдержки», — сообщила «Известиям» официальный представитель «АвтоВАЗа» Оксана Вершинина.

Фото: ТАСС/Егор Алеев Новые седаны Lada Vesta Cross в дилерском центре Lada

Впрочем, наиболее успешны у «АвтоВАЗа» лишь машины, разработанные под отечественные комплектующие, а остальные теряют позиции, отмечает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

« Из новых машин завода Granta и Vesta — наиболее глубоко локализованные и не так зависят от курсовых колебаний рубля. Значит, завод может по ним сделать весьма выгодное предложение клиентам. Собственно, корейцы поэтому в итоге и проиграли ценовую войну: у них поползла себестоимость из-за роста воны к рублю, и они вынуждены были сместить приоритеты в другие сегменты рынка. Но если посмотреть на модели Lada Largus и Xray, в основе которых лежит платформа B0 альянса Renault-Nissan с большим числом импортных автокомпонентов, то там, увы, всё не радужно: продажи падают год от года», — рассказал Ифанов.

Снижение интереса корейских компаний к сегменту B-класса еще в декабре прошлого года подтвердил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. По его словам, компания Hyundai в этом году свою маркетинговую стратегию переориентирует на самый массовый и до сих пор растущий сегмент SUV (кроссоверы и внедорожники), долю в B-классе, втором по величине на российском рынке, корейцы постараются хотя бы сохранить. По словам Калицева, с точки зрения доходности SUV — наиболее предпочтителен для Hyundai и ее дилеров.

Большой брат против

Вазовцы же в сегменте SUV представлены единственной моделью Lada 4x4, которая фактически не менялась на протяжении 40 лет. Хоть продажи автомобиля стабильны и даже выросли на 1,7% до 10,4 тыс. экземпляров, он уже не может полноценно конкурировать с современными моделями других фирм. Увеличить долю рынка и расширить модельный ряд «АвтоВАЗу» помог бы дешевый компактный кроссовер, но такая машина помешает Duster — «паркетнику» головного концерна Renault, убежден эксперт и консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Пока существует Renault Duster, на «АвтоВАЗе» не появится компактный кроссовер. Совершено очевидно, что французы не желают порождать внутри концерна «каннибализм», когда более дешевая вазовская модель будет пожирать долю рынка Duster, собственно, рост «АвтоВАЗа» зависит от дальнейших стратегий Renault в России», — заключил Бургазлиев.

Renault Цех сборки автомобилей Renault Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Аналогичного мнения придерживается автоэксперт Ифанов: по его словам, Renault как руководящая «АвтоВАЗом» компания будет максимально эксплуатировать текущий модельный ряд Lada. В существенном расширении линейки автомобилей Lada французы не заинтересованы. С 2012 года «АвтоВАЗ» плотно работает над вторым поколением Lada 4x4 (ранее «Нива»). Однако до сих пор никаких конкретных дат выхода нового автомобиля компания не называет.

«У нас есть стратегия развития до 2026 года, согласно которой мы планируем выпустить восемь новых машин и девять обновленных (рестайлинг. — «Известия»). В настоящий момент мы, к сожалению, не сможем остановиться на этом вопросе подробнее», — сообщили «Известиям» в пресс-службе автозавода.