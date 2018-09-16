Леди Икс: девушка из Тольятти похорошела и взбодрилась

Тольяттинский автоконцерн представил обновленную версию одной из самых популярных своих моделей — Lada Granta. Разумеется, портал iz.ru не мог оставить без внимания новинку и решил проверить ее ходовые и прочие качества экспериментальным путем — за рулем только сошедшего с конвейера седана.

— Эй, за стеклом! Ну, повернись, а! Новая Granta — такое трудно не заметить, брат. Сейчас обгоню, и ты заценишь.

Увы, в Городе Автомобилей, где девять из десяти машин на дороге — «Лады», неожиданно трудно ошарашить случайного водилу новой Granta. Что и говорить — в этом городе даже гамбургеры именуют «вазбургерами». Упс....

Хотя, может, тот тольяттинец на соседней полосе причастен к созданию моей машины? Быть может, он лично крепил ее фары, сватал мотор с коробкой передач и первым поворачивал в замке зажигания чуть люфтящий в брелоке ключ, прислушиваясь к работе цилиндров. Быть может, для него Granta уже не событие.

Тем не менее, четыре модели под общим именем Granta — событие для всех остальных. Фейслифтинг в духе Vesta и Xray — одновременно и подарок, и повинность для всех новых тольяттинских моделей, но Granta икс-образный передок определенно к лицу.

Внимание: детали

Трехобъемному кузову повезло сильнее остальных в линейке. Granta-седан изменился не только спереди, где появились новые блок-фары и решетка с хромированными бумерангами, но и сзади. Закорючки-росчерки на багажнике велением главдизайнера Lada Стива Маттина сменились выштамповкой, под которую с бампера перебрался номерной знак, отчего вся задняя часть стала более осмысленной и менее тяжелой на вид. Мелочь, а сработало. Как и кнопка багажника, отныне расположенная — ура! — на его крышке.

Если отбросить чисто экономический аспект обновления, то единственное, что хотелось бы добавить в дизайн, — это «вестовские» иксы-вмятины по бокам: вот тогда бы совсем по красоте.

Впрочем, Granta должна оставаться «Грантой», лоукостером, доступным большинству. После фейслифтинга машина подорожала на 10–20 тыс. в зависимости от версии. Новое «лицо» внесло в ценник свою лепту, но другую весомую часть добавили детали.

гранта Из четырех моделей обновленного семейства седану досталось больше всего визуальных улучшений гранта Отныне Granta — это четыре модели под одним именем. Хэтчбек и универсал — больше не Kalina гранта Новая оптика, хромированные скобы, решетка — все это и к месту, и по делу. Фары снабжены функцией задержки выключения. Удобно гранта Фирменный «икс-стиль» Lada прослеживается и в салоне. Новая передняя панель выглядит строже и дороже гранта Рулевое управление Granta перекалибровано, а за самим рулем прячутся новые бело-оранжевые шкалы в духе Vesta. Кресло водителя в топ-версиях имеет регулировку по высоте гранта Моторы — прежние: 8- и 16-клапанные (на фото) «четверки» под 95-й бензин. Мощность — от 87 до 106 (на фото) лошадиных сил гранта Лифтбек и до обновления считали гармоничной вариацией Granta. Отличить новинку сзади можно по видоизмененному бамперу гранта Пятиступенчатая механика получила стильный набалдашник, а в версии с 8-клапанным мотором — более «динамичную» главную пару: 3,9 вместо 3,7 гранта Пирамидки дверных ручек — одно из новшеств рестайлинговых Granta. Симпатично, хоть и не слишком удобно с точки зрения хвата

Прежде всего, модель в очередной раз постарались приблизить к современным стандартам. И в ходе предпремьерного показа в августе, и уже во время Московского международного автосалона боссы Lada говорили о новом уровне комфорта, ином дизайне элементов интерьера и улучшенной шумоизоляции.

Не наврали: взгляд фиксирует новые треугольные дверные ручки и хромированную пародию на «икс» в обрамлении центральных воздуховодов. Спина и пятая точка разминают кресла с более плотной поддержкой, а звук дверей — да, он действительно поменялся. Тише стал, чуть «дороже». Мелочи — в них всё дело...

Механика и не очень

Вазовцы говорят о новой шумоизоляции моторного щита и колесных арок. Для тех, у кого нет времени вникать в гамму и оттенки издаваемых «Грантой» звуков, скажем так: то, что не должно шуметь, заглушено, а то, что должно, теперь делает это тише.

За исключением разве что механической коробки передач. Победить «говорливость» шестерен вазовской механики так и не удалось, поэтому и на разгоне, и при торможении двигателем пятиступенчатая коробка будет с вами общаться: кого-то звать, о чем-то грустить, на что-то злиться.

Одно хорошо: на динамику это не влияет. 106-сильная 16-клапанная «четверка» плюс механика — азартное комбо. Пухлый рычаг приятно сжимать в ладони, а четкость переключений — результат уже проделанной АвтоВАЗом работы. И результат как минимум неплох: всё меньше шансов попасть не туда, всё больше осмысленных и местами драйвовых движений.

Прокатиться на версии с альтернативным ручной коробке «роботом» AMT, увы, не удалось. Так что судить не будем, но заявления специалистов Lada о том, что из медлительной и конструктивно несовершенной коробки с одним сцеплением удалось сделать нечто современное и расторопное, выглядят несколько сомнительно. Чудеса можно встретить, но, как правило, в гомеопатических дозах. По факту «роботу» в очередной раз настроили прошивку, добавили отдельный спортивный режим и возможность накатом двигаться в пробке. Уже что-то для тех, кто не признает три педали и механику.

Кстати, для таких клиентов по-прежнему есть более вменяемый четырехступенчатый автомат Jatco. Правда, доступен он только с более слабой, 98-сильной версией «16-клапанника» и всего в двух из 14 комплектаций.

«Годится» или «нравится»

Сделав пару задумчивых кругов вокруг машины, охранник парковки склоняется к открытому окну:

— Сколько такая стоит?

— От четырехсот двадцати, — отвечаю, проглатывая остатки бутерброда с околожигулевским названием.

— Красивая. Нравится, — выдает заинтересованный собеседник.

Может, в этом всё дело? Впервые с 2011 года о «Гранте» заговорили как о чем-то приятном, а не только рациональном/полезном в хозяйстве. Остальное — детали.

Впрочем, это тоже надо проверить. И для начала — покинуть город, в котором «Ладой» может называться любой предмет: от съедобного до девятиэтажного.