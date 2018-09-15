В Москве показали Lada Largus за миллион рублей

В Москве впервые представили универсал Lada Largus для перевозки инвалидов-колясочников. Дебют модификации состоялся на московской выставке «ИнваЭкспо. Общество для всех», сообщает 15 сентября «Российская газета». Минимальная стоимость универсала — 980 тыс. рублей.

Автомобиль создан на основе семиместного варианта автомобиля с высокой крышей. Однако новый универсал имеет еще более приподнятую крышу, смотровые окна на боковинах, а также меньшее число кресел в салоне.

Внутри имеется инвалидное место, а также специальные крепления для коляски: два спереди и два сзади. Крепление сидящего в коляске человека осуществляется с помощью специального трехточечного ремня безопасности. Предполагается, что инвалиды будут заезжать в автомобиль через задние двери по специальному пандусу.

Новинка разработана дочерним предприятием «АвтоВАЗа» — тольяттинской компанией «ВИС Авто». Помимо представленного на базе Largus выпускают также другие машины специального назначения: кинологическую, медицинскую, скорую помощь, социальное такси, пассажирскую, рефрижератор и грузовую.

В июле власти Москвы сообщили о возможности появления для инвалидов услуг каршеринга.