Прямой эфир

Собянин рассказал о мерах соцподдержки инвалидов в Москве

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что инвалиды в Москве должны быть окружены вниманием, им необходимо создавать условия для жизни, отдыха, учебы и реабилитации.

Доступно всем
Как потерявший зрение архитектор изменил взгляд на среду и что с ней советует делать незрячий россиянин, объездивший 20 стран

Об этом он сказал в понедельник, 27 августа, на заседании координационного совета по делам инвалидов и других лиц с ограничением жизнедеятельности, передает ТАСС.

Собянин подчеркнул, что в 2017 году в Москве радикально увеличили меры социальной поддержки инвалидов и членов их семей. Он напомнил, что в два раза увеличили выплаты по уходу за ребенком-инвалидом, также повысили выплаты семьям, в которых есть родители-инвалиды.

В настоящее время можно получить льготу для приобретения детской одежды для школы и увеличено число санаторно-курортных путевок, которые закупают власти города, напомнил мэр, передает «Федеральное агентство новостей».

Заседание совета прошло на базе нового центра комплексной реабилитации инвалидов «Бутово», после мероприятия Собянин осмотрел его стационарное отделение, бассейн для бальнеотерапии и площадку для реабилитации посредством верховой езды.

25 августа мэр Москвы открыл в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Максима Горького самую большую в России детскую площадку «Салют». На ее территории обустроены девять пространств для игр с песком, водой, цветом, звуком, высотой и глубиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поручил подготовить план развития производства кресел-колясок
Россияне стали толерантнее к людям с инвалидностью
Доля граждан, признающих их достоинства и способности, выросла почти до 62%

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017