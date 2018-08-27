Собянин рассказал о мерах соцподдержки инвалидов в Москве

Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что инвалиды в Москве должны быть окружены вниманием, им необходимо создавать условия для жизни, отдыха, учебы и реабилитации.

Об этом он сказал в понедельник, 27 августа, на заседании координационного совета по делам инвалидов и других лиц с ограничением жизнедеятельности, передает ТАСС.

Собянин подчеркнул, что в 2017 году в Москве радикально увеличили меры социальной поддержки инвалидов и членов их семей. Он напомнил, что в два раза увеличили выплаты по уходу за ребенком-инвалидом, также повысили выплаты семьям, в которых есть родители-инвалиды.

В настоящее время можно получить льготу для приобретения детской одежды для школы и увеличено число санаторно-курортных путевок, которые закупают власти города, напомнил мэр, передает «Федеральное агентство новостей».

Заседание совета прошло на базе нового центра комплексной реабилитации инвалидов «Бутово», после мероприятия Собянин осмотрел его стационарное отделение, бассейн для бальнеотерапии и площадку для реабилитации посредством верховой езды.

25 августа мэр Москвы открыл в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Максима Горького самую большую в России детскую площадку «Салют». На ее территории обустроены девять пространств для игр с песком, водой, цветом, звуком, высотой и глубиной.