Россияне стали толерантнее к людям с инвалидностью

Почти две трети россиян относятся к людям с инвалидностью без предубеждений, показало социологическое исследование Минтруда, с которым ознакомились «Известия». В 2016 году таких было менее половины. Положительную динамику эксперты объясняют деятельностью общественных организаций и мерами госполитики. Однако подчеркивают, что обществу до сих пор не удалось полностью искоренить дискриминацию людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

61,8% россиян признают навыки, достоинства и способности инвалидов, выяснил Минтруд России в ходе социологического исследования, проведенного в 2017 году. В 2016-м без предрассудков к людям с ОВЗ относились 42% респондентов.

Доля людей с ОВЗ, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, за это же время выросла с 50,8 до 60%.

Общее число респондентов составило около 5 тыс. человек из восьми федеральных округов, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

Изменения отношения к людям с ОВЗ удалось добиться за счет государственной социальной политики в отношении инвалидов в целом и благодаря реализации госпрограммы «Доступная среда» в частности, считают в ведомстве. Одно из направлений программы — формирование безбарьерной школы.

— Совместное обучение обеспечивает подготовку детей-инвалидов к самостоятельной жизни. Одновременно с этим у здоровых детей формируется правильное отношение к инвалидам, лишенное стереотипов и предрассудков, — пояснили в Минтруде.

Для формирования дружественного отношения разрабатываются рекламно-информационные материалы, отметили в министерстве. Ролики, формирующие толерантное отношение к проблемам людей с ОВЗ, транслируются по ТВ и радио.

Укрепление дружественного отношения к инвалидам — результат работы государства и НКО, полагает заведующая Центром анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Алина Пишняк. По ее мнению, главное в этом процессе — информационно-просветительская работа.

— Проблемы людей с инвалидностью стали широко обсуждаться, эта тема вошла в повестку дня, и общественное мнение стало меняться. Сегодня практически каждый родитель знает, что такое инклюзивное образование, — объяснила эксперт.

На уровне рассуждений большая часть россиян готова принять инвалидов. Но на практике это не всегда так, что подтверждают и исследования НИУ ВШЭ, отметила Алина Пишняк.

Семь лет назад инвалиды были одной из категорий людей, которые вызывают наибольшее непонимание или даже раздражение в массовом сознании, рассказал «Известиям» вице-президент Паралимпийского комитета РФ Олег Смолин.

— Сейчас дела обстоят лучше. Но лучше — не значит нормально, — заявил он.

Комментируя данные Минтруда, Олег Смолин отметил: если около 62% граждан считают, что люди с инвалидностью могут занять достойное положение в обществе, то 38% так не думают. Поэтому важно продвигать идею, что люди с ОВЗ — это не просто группа, которая нуждается в социальной поддержке, а люди с достойным потенциалом.

По мнению эксперта, одно из препятствий, мешающее многим людям с ОВЗ достичь успеха, касается образования. Например, в школах не хватает педагогов, подготовленных для обучения детей с нарушениями слуха, зрения и другими ограничениями здоровья.

Еще одна проблема — это трудоустройство.

— Сейчас только 25–26% людей с инвалидностью трудоспособного возраста реально работают. В социальных государствах Европы — около 40%, — пояснил Олег Смолин.

Кроме того, как писали «Известия», большинство объектов культуры недостаточно приспособлены для инвалидов.