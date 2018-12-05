Пробежал с Cross: «АвтоВАЗ» показал в Сочи мускулатуру

Поселиться на дереве с медведем, как в рекламном ролике новой Lada Xray Cross, я вроде бы не планировал. В Сочи я собирался больше поездить по асфальту, но вместо этого всё выше забираюсь в горы, уворачиваясь от деревьев, стреляя камнями из-под колес. И куда? В место под названием «Медвежий угол»! Почему Xray Cross всё равно смотрит в лес, разбирались «Известия».

Совсем другой Xray

На специальное мероприятие, организованное для членов жюри автомобильной премии «Топ-5 Авто» привезли Xray Cross c новым «роботом» АМТ. И, как оказалось, по ошибке. Машину из теста изъяли, сославшись на то, что это предсерийный образец, а обновленную коробку АМТ предложили опробовать на «Весте».

Кроссовер Xray до недавнего времени был самой дорогой моделью марки Lada, основанной хотя и на иностранной, но простенькой платформе Renault — от Logan и Sandero. Работая над еще более дорогим Xray Cross, в Тольятти решили серьезно доработать доставшуюся «АвтоВАзу» тележку — ее врожденные недостатки для подобного автомобиля становились уже критичными.

Xray Cross Xray Cross Фото: Lada

Например, гидроусилителю не хватало производительности, отчего на руль приходили удары от неровностей. Поэтому у внедорожного Xray совершенно новый электрический усилитель и новая рейка. Из-за увеличенного до 215 мм клиренса и более широкой колеи полностью переделали подвеску, использовав причудливую смесь деталей от Vesta и Duster. То же самое и с тормозами — диски от Vesta Cross на задней оси вместо барабанов и более производительный вакуумный усилитель от Renault Duster.

Кстати, на увеличении колеи настоял Стив Маттин — из-за пластикового обвеса кузов автомобиля стал шире и без широко расставленных колес Cross-версия выглядела бы не так гармонично. Гармонии добавили 17-дюймовые колеса и внедорожный обвес — он выполняет не только защитную функцию, но и эстетическую. Во всяком случае, на фоне атлетичной Cross-версии Xray кажется грузным и неповоротливым.

Двинуть диван

Никакой экономии на комфорте. Руль впервые в истории Lada обогревается по всему ободу и впервые в истории платформы B0 регулируется по вылету. Новые сиденья — спинки позаимствованы то ли у Nissan Qashqai, то ли у его французского родственника Renault Kadjar — удобны и снабжены трехступенчатым подогревом.

Спинку заднего дивана сдвинули на пару сантиметров назад, благодаря чему появился дополнительный запас перед коленями пассажиров. Места высвободили немного, но и такая прибавка актуальна — задний ряд Xray тесноват. Дополнительно изменили конструкцию передних кресел, и теперь под них можно глубоко просунуть ступни.

Xray Cross Xray Cross Фото: Lada

Из-за манипуляций со вторым рядом багажник уменьшился всего на литр, но погрузочные возможности Xray Cross, наоборот, выросли. В первую очередь благодаря спинке правого переднего кресла, которая ложится в горизонт, а во вторую благодаря рейлингам, выдерживающим 50-килограммовый вес.

Бездорожье без дрожи

Всесезонки с редким размером 215/50, специально созданные для Xray Cross, гудят на асфальте довольно отчетливо, несмотря на улучшенную шумоизоляцию. Двигатель 1,8 мощностью 122 л.с. — а это единственный доступный для нового кроссовера агрегат — также громковат, особенно в спортрежиме. Кнопка «спорт», пускай и на уровне ощущений, компенсирует потери в динамике: Xray Cross разгоняется до сотни чуть дольше. И потребляет больше бензина, так что для передвижений по шоссе неплохо было бы добавить в коробку передач шестую ступень.

Амплуа Xray Cross — «автомобиль для наших дорог», поэтому прочь от благоустроенных сочинских шоссе и блещущих темным стеклом зданий. На разбитую петляющую дорогу, что ведет в горы, к обшарпанным домам и разноцветным пчелиным ульям. По бездорожью Cross может ехать довольно быстро.

У подвески хороший запас энергоемкости, ворсовые подкрылки и щитки под порогами из такого же материала гасят щебеночную дробь. Пластиковый обвес, который для надежности еще и приклеен к кузову двухсторонним скотчем, защищает краску от камней и веток. Рулевая колонка хотя и дрожит на неровностях, но намного меньше, чем у автомобилей на платформе B0 — Renault Duster и Sandero Stepway.

Xray Cross Xray Cross Фото: Lada

Широкая колея и задние дисковые тормоза делают замедление прогнозируемым, даже если у колес разное сцепление с грунтом. Кроме того, в режиме «песок» ABS работает так, что перед колесами образуется валик, что дополнительно замедляет автомобиль на мягком грунте.

Шайба в игре

Шайба новейшей системы Ride Select, помимо песчаного режима, предлагает еще один внедорожный — для снега и грязи. Всё это рождает ощущение вседозволенности, но ни электроника, ни увеличенные ходы подвески не заменят четырех ведущих колес. Система поможет не завязнуть в песке, тронутся на скользком подъеме — она действительно помогает, проверено. Более сложные участки лучше брать ходом. Благо шасси позволяет.

Пересказываю директору проекта XRAY Олегу Груненкову циркулирующие в интернете слухи о разработке системы полного привода для Xray, а он смотрит скептически. Во-первых, это дорого — придется переделывать всю заднюю часть машины. Во-вторых, зачем? Большинство кроссоверов-конкурентов популярны как раз в моноприводном исполнении. Российскому покупателю более важен автомат, а как раз этого у Xray Cross пока нет.

Обучаемый «робот»

«АвтоВАЗ» уже собрал партию «Кроссов» с японскими вариаторами и 114-сильными моторами, но пока за «автоматизацию» будет отвечать знакомый владельцам Lada робот АМТ, впервые представленный еще на Priora. Впрочем, не такой уж и знакомый. Его обновленная версия 2.0 умеет ползти в пробке, как самый настоящий автомат. Ранее при отпускании педали тормоза автомобиль с «роботом» стоял, теперь медленно движется, как вперед, так и назад. Если открыть дверь или затянуть ручник, машина останется на месте.

Фото: Lada

По словам руководителя проекта, Владимира Петунина, трансмиссию серьезно не переделывали, ограничившись только новым блоком управления с новой прошивкой и другими накладками на диски. Залить в старый «робот» новыми мозгами не получится. При этом в ползущем режиме единственное сцепление не пробуксовывает, так что его заявленный ресурс по-прежнему равен 150 тыс. км.

Алгоритм переключения доработали, теперь «робот» должен плавнее и быстрее менять передачи. И действительно, трансмиссия на универсале Vesta SW Cross старается изо всех сил: быстро реагирует на подачу газа, переходит вниз с перегазовками. Но резкое, с педалью в пол ускорение всё равно получается волнистым. Роботизированные коробки с одним сцеплением плавно работать не могут, даже на суперкарах. Но в любом случае АМТ справляется лучше аналогов из бюджетного класса и среднестатистического водителя на механике.

Vesta SW Cross Vesta SW Cross Фото: Lada

Удивило, что после продолжительного толкания в пробке в автомобиле появился запах подгоревшего сцепления. Не всегда правильно работают алгоритмы. Например, робот должен перейти на передачу вниз, если притормаживаешь, двигаясь под горку, но в реальности делает это через раз.

Спорт будущего

Кстати, в программе зашито движение по пандусу на парковке и снежный режим — чтобы задействовать последний, нужно просто стартовать со второй передачи. Есть у нового «робота» и спортивный алгоритм, вот только включить его на Vesta нельзя — никакой кнопки не предусмотрено. Видимо, спортрежим дебютирует на Xray Cross с АМТ.

Vesta Sport Vesta Sport Фото: Lada

Жаль, что весь «спорт» в случае с Xray ограничится только кнопкой. Помните, на позапрошлом Московском автосалоне рядом с концептом спортивной Vesta стоял заниженный Xray Sport в том же цвете. И вот теперь я еду за рулем серийной Vesta Sport и представляю, каким мог бы быть тольяттинский «хот-хэтч». Отлично настроенная подвеска и управляемость сыграли с создателями седана злую шутку — сюда просится более мощный двигатель. Отдачу мотора 1,8 увеличили до 145 л.с. и 182 Нм, но этих цифр, как и 9,6 с до разгона до сотни, для выхода в финал недостаточно. Да и громкий выхлоп дополнительной мощности не добавит. Инженеры «АвтоВАЗа» говорят, что потенциал мотора не исчерпан и любителям тюнинга будет чем заняться.