Lada Xray стала вместительнее и дешевле

Волжский автомобильный завод представил обновленную версию Lada Xray. Как сообщает 27 ноября пресс-служба компании, базовая версия автомобиля стала доступнее на 40 тыс. рублей.

В Xray 2019 модельного года на 25 мм увеличилась длина салона, благодаря чему на заднем ряду стало просторнее. Кроме того, базовая комплектация Standart подешевела и стоит теперь 589,9 тыс. рублей. Она оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач. В список стандартного оборудования входят две передние подушки безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС, ESP с функцией антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, бортовой компьютер, сигнализация с дистанционным управлением.

Автомобиль в комплектации Classic обойдется в 629,9 тыс. рублей. Версия дополнена регулировкой сиденья водителя по высоте и пассажирской подушкой безопасности с функцией отключения. Кроме того, предусмотрен пакет Air Conditioner, в который входит кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик. Кросс-хэтчбек Lada Xray 2019 модельного года с таким оснащением доступен по цене от 654,9 тыс. рублей.

Версия Comfort стоит от 687,9 тыс. рублей. В нее входят мультифункциональный руль, кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, задние электростеклоподъемники. Такой автомобиль также доступен с двигателем 1,8-литра с МКПП (От 712,9 тыс. рублей) или «роботом» (от 737,9 тыс. рублей).

Xray в исполнении Luxe доступен по цене от 743,9 тыс. рублей. Топовая комплектация включает обогрев ветрового стекла, задний парктроник, датчик дождя и света, комбинированную отделку сидений (ткань+экокожа), 16-дюймовые легкосплавные диски.

Ранее в ноябре сообщалось, что LADA вошла в топ-50 самых продаваемых в мире автомобильных брендов. По данным агентства Focus2move, за девять месяцев текущего года продажи машин этой марки выросли на 21% — до 286 тыс.