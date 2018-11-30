«АвтоВАЗ» получит деньги на Lada Van

Модельный ряд «АвтоВАЗа» в будущем пополнится новым автомобилем под названием Lada Van. Подробности пока держатся в секрете, но по данным газеты «Ведомости», речь идет о новой модификации на базе Lada Largus.

Запуск в производство Lada Van предусматривается в рамках специнвестконтракта (СПИК), в котором также участвует альянс Renault–Nissan–Mitsubishi. Объем инвестиций в этот проект может превысить 70 млрд рублей, а средства пойдут на развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства.

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, СПИК касается предприятий «АвтоВАЗа», московского завода «Рено Россия», санкт-петербургского «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» и дистрибутора «Мицубиси моторс рус», который владеет долей в совместном автозаводе с группой PSA в Калуге.

В сентябре этого года Волжский автозавод начал производство обновленного внедорожника Lada 4×4.