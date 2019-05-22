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Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом 22 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что на первом месте по продажам находится Volkswagen Polo. В апреле столичные жители приобрели эту модель в количестве 1158 экземпляров (+41%). Второе место занимает Kia Rio с объемом продаж 960 машин (–33%). Третье место у Hyundai Creta — 817 машин (–9%). Далее следует Skoda Octavia с показателем 803 автомобиля (+27%). Замыкает пятерку лидеров Hyundai Solaris с результатом в 698 экземпляров (–32%).

В топ-10 рынка новых легковых автомобилей в Москве по итогам апреля 2019 года также вошли Skoda Rapid (667 ед.; +45%), Toyota Camry (648 ед.; +53%), Volkswagen Tiguan (609 ед.; −8%), Kia Optima (537 ед.; +33%) и Skoda Kodiaq (518 ед.), продажи которой выросли в четыре с лишним раза.

14 мая стало известно, что по итогам апреля нынешнего года Россия заняла пятое место среди самых крупных автомобильных рынков в Европе. Всего за прошлый месяц в стране без учета LCV было продано более 137 тыс. машин.

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