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В Новосибирске создадут электромобиль на базе спорткара Marussia

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Фото: nstu.ru
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Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ) приступают к разработке нового электромобиля. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы, размещенном 24 мая на сайте учебного заведения.

Отмечается, что автомобиль будет создан по концепции отечественного спорткара Marussia. При этом традиционный бензиновый двигатель будет заменен на электромотор. Также машина получит литий-ионные батареи.

Ожидается, что на проектирование электрического привода для создания электромобиля уйдет около полутора лет.

17 мая сообщалось, что новый российский родстер «Крым» будет оснащаться мощным мотором и автоматической коробкой передач отечественной разработки. Ориентировочная стоимость машины может составить 650–700 тыс. рублей.

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