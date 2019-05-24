В Новосибирске создадут электромобиль на базе спорткара Marussia

Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ) приступают к разработке нового электромобиля. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы, размещенном 24 мая на сайте учебного заведения.

Отмечается, что автомобиль будет создан по концепции отечественного спорткара Marussia. При этом традиционный бензиновый двигатель будет заменен на электромотор. Также машина получит литий-ионные батареи.

Ожидается, что на проектирование электрического привода для создания электромобиля уйдет около полутора лет.

17 мая сообщалось, что новый российский родстер «Крым» будет оснащаться мощным мотором и автоматической коробкой передач отечественной разработки. Ориентировочная стоимость машины может составить 650–700 тыс. рублей.